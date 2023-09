XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

166,00 EUR +0,03% (31.08.2023, 17:35)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (01.09.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Merck-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, aber seit dem Abprall an der Unterstützung um 146 EUR in einer Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am Mittwoch habe das Papier den 200er-EMA um 166,10 EUR erreicht, sei hier aber nach unten abgeprallt. Am Vortag hätten die Bullen einen erneuten Durchbruchsversuch über den 200er-EMA gestartet, die Aktie sei aber erneut abgesackt und mit einer bärischen Tageskerze direkt am 200er-EMA aus dem Handel gegangen.AusblickDie Merck KGaA-Aktie könnte die bärische Vortageskerze direkt am 200er-EMA bestätigen und nach unten abprallen. Es wäre dann zunächst mit einem Rücklauf zum 10er-EMA bei aktuell 162,75 EUR zu rechnen. Komme es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten, wäre ein weiteres Schwächesignal generiert. In diesem Fall wäre ein weiterer Kursrückgang zum 50er-EMA bei aktuell 159,74 EUR zu erwarten. Gelinge hingegen doch ein Durchbruch über den 200er-EMA, würde sich der nächste Widerstand bei 168,25 EUR befinden. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Merck-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:165,95 EUR -0,06% (01.09.2023, 09:01)