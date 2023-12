Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (19.12.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) von "Kauf" auf "Halten" herab.Am Mittwoch, dem 6. Dezember, habe die Aktie von Merck einen drastischen Einbruch erlebt: Ein Minus von 12% sei zu verzeichnen gewesen. Auslöser dieser Entwicklung sei die Veröffentlichung der Ergebnisse aus den EVOLUTION-Studien gewesen. Diese hätten gezeigt, dass Evobrutinib, im Vergleich zu Teriflunomide, keine signifikante Steigerung der Remissionsraten bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) erzielt habe. Diese Erkenntnisse hätten eine herbe Enttäuschung für Merck dargestellt, habe man Evobrutinib doch als zukünftigen Blockbuster für die Behandlung von RMS im Blick gehabt.Wende man den Blick auf das letzte Quartal, so setze sich das Bild einer herausfordernden Phase fort. Im dritten Quartal des Jahres 2023 habe Merck einen Umsatzrückgang von 10,9% verzeichnet, was einen Umsatz von EUR 5,2 Mrd. bedeute. Noch deutlicher werde das Bild beim bereinigten EBITDA, das um 20% auf EUR 1,45 Mrd. gefallen sei. Diese Rückgänge seien quer durch alle Geschäftsbereiche zu spüren gewesen, vor allem bedingt durch die schwache Nachfrage nach Spezialmaterialien, die in der Biotech-Medikamenten- und Halbleiterproduktion verwendet würden.Für das Gesamtjahr 2023 prognostiziere das Unternehmen nun einen operativen Gewinn am unteren Ende der Zielspanne von EUR 5,8 bis 6,4 Mrd. Trotz der Herausforderungen im Jahr 2023 bleibe Merck optimistisch für 2024. Das Unternehmen, das durch seine Diversifizierung in verschiedenen Segmenten aktiv sei, erwarte insbesondere im Life Science-Bereich eine Rückkehr zum Wachstum. Dieses Segment, das fast die Hälfte des Umsatzes ausmache, stehe besonders im Fokus der Geschäftsleitung. Für 2024 werde eine Normalisierung der Nachfragetrends und eine Wiederaufnahme des Umsatzwachstums erwartet, mit einem mittelfristigen Wachstumsziel von 7-10% in diesem Bereich. Auch für das Elektronikgeschäft werde nach einem schwachen Jahr 2023 eine Erholung im Jahr 2024 erwartet, mit einem langfristigen Wachstumsziel von 3-6%.Bewertungstechnisch gesehen stehe Merck, nach den jüngsten Kursverlusten, ähnlichen Unternehmen in der Branche nahe, insbesondere wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachte. Die Dividendenrendite von nur 1,6% liege jedoch deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Merck einen erheblichen Teil des Kapitals reinvestiere. Der Schuldenstand von EUR 11,3 Mrd. erscheine angesichts eines EBITDA von EUR 6,9 Mrd. überschaubar.Unsere Empfehlung für die Merck-Aktie lautet nun "Halten", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.