Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 60.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2021 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (10.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Pharma- und Technologiekonzern Merck habe heute seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Dank starker Geschäfte im Laborbereich und der Pharmasparte seien Umsatz und Ergebnis zweistellig gewachsen. CEO Belén Garijo habe die Jahresprognose bestätigt. Die Aktie verliere dennoch. Anleger sollten Ruhe bewahren.Die Erlöse seien im dritten Quartal um knapp 17 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis sei um ebenfalls knapp 17 Prozent auf 1,8 Millionen Euro gewachsen. Treiber sei ein zweistelliges Umsatzwachstum beim Bereich Life Science gewesen, das den erwarteten Rückgang pandemiebedingter Umsätze mehr als habe ausgleichen können.Insgesamt habe Merck nach Steuern 926 Millionen Euro und damit 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum verdient. Das Ergebnis je Aktie habe sich um fast 20 Prozent auf 2,68 Euro verbessert.Im Gesamtjahr 2022 solle der Umsatz auf 22,0 bis 22,9 Milliarden Euro ansteigen und der bereinigte Betriebsgewinn etwa 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro erreichen. Im Jahr 2021 habe Merck einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro sowie einen Betriebsgewinn von 6,1 Milliarden Euro geschrieben.Merck habe die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen. Das starke Umsatzplus im Bereich Life Science habe gezeigt, dass der Konzern die Rückgänge nach dem Abflauen des coronagetriebenen Geschäfts mehr als ausgleichen könne.Anleger bleiben bei der Merck-Aktie weiter an Bord, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Kursziel: 210 Euro. (Analyse vom 10.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link