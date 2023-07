Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

157,50 EUR +1,97% (24.07.2023, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

157,25 EUR +1,29% (24.07.2023, 15:51)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Nachrichten von schrumpfenden Umsätzen und Gewinnen bei Sartorius und Wacker Chemie hätten zuletzt die Chemie- und Pharmabranche stark belastet. Am 3. August werde Merck Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal präsentieren. Die Deutsche Bank erwarte nichts Gutes.Laut Bloomberg würden 22 befragte Analysten durchschnittlich einen Gewinn je Aktie von 2,28 Euro bei Erlösen von 5,38 Milliarden Euro erwarten.Die Deutsche Investmentbank habe zuletzt ihre Kaufempfehlung beibehalten, jedoch sei das Kursziel von 220 Euro auf 205 Euro gekappt worden. Analyst Falko Friedrichs rechne mit schwächeren Zahlen. Laut dem Analysten dürften hierfür unter anderem niedrige Covid-Umsätze und der Lagerabbau bei Kunden im Life-Science-Segment verantwortlich sein.Anleger sollten vor einem Investment die Konzernergebnisse Anfang August abwarten, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: