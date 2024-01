Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

106,80 EUR -0,19% (05.01.2024, 10:00)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

117,01 USD +1,95% (04.01.2024, 22:00)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Immer mehr Menschen würden an Übergewicht leiden. Dementsprechend würden Experten erwarten, dass entsprechende Behandlungsmöglichkeiten immer mehr gefragt sein würden. Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ) und Eli Lilly würden mit ihren Abnehmmitteln bereits auf der Erfolgswelle schwimmen. Auch andere Pharma- und Biotechtitel möchten sich in Zukunft ein Stück am Markt sichern. Dazu gehöre auch Merck & Co.Die Aktie habe sich zuletzt extrem stark entwickelt und notiere nur noch ganz knapp unterhalb ihres Allzeithochs, das im Mai 2023 bei 119,65 Dollar erreicht worden sei. Am Donnerstag sei die Aktie Top-Performer des Tages im Dow Jones mit einem Plus von zwei Prozent auf 117,01 Dollar gewesen.Merck & Co wolle offenbar stärker in den Markt für Präparate gegen Fettleibigkeit, so genannte GLP-1-Präparate, vordringen und sich von dem derzeit enorm boomenden Markt eine Scheibe abschneiden. Merck verfüge über mit Efinopegdutid einen experimentelles GLP-1-Kandidaten gegen nichtalkoholische Fettlebererkrankungen, habe Unternehmenschef Rob Davis auf einer Investorenkonferenz von Goldman Sachs gesagt. Man habe das Potenzial der Medikamente jedoch nicht sofort erkannt. Es zeige einen "überzeugenden" Gewichtsvorteil. Dies wolle man nun vorantreiben. Davis habe am Donnerstag gesagt, das Unternehmen suche nach GLP-1-Behandlungen mit Vorteilen, die über die Gewichtsabnahme hinausgehen würden. Man suche nach Therapien, die neben der Gewichtsabnahme auch Vorteile etwa bei Diabetes und anderen Erkrankungen bieten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck & Co-Aktie: