Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat in den USA eine Zulassung seines Pneumokokken-Impfstoffs Vaxneuvance für Kinder und Säuglinge im Alter von 6 Wochen durch die FDA errungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach einer Untersuchung der Werbepraktiken von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) durch US-Bundesbehörden habe der Konzern Änderungen eingewilligt. Die Behörden hätten dem Konzern vorgeworfen, dass Wohnungsanzeigen auf der Meta-Plattform Nutzer unter anderem nach Ethnie und Geschlecht diskriminieren würden. Die Aktie des Social-Media-Riesen habe um 0,8% nachgegeben.La-Z-Boy (ISIN: US5053361078, WKN: 860095, Ticker-Symbol: LAZ, NYSE-Ticker-Symbol: LZB) habe sowohl einen Rekordumsatz als auch -gewinn für das vierte Geschäftsquartal vermeldet und für das erste Quartal ein Umsatzplus von 7 bis 10% in Aussicht gestellt. Anleger hätten das Ergebnis des US-Polstermöbelherstellers mit einem Kursplus von satten 7,9% honoriert. (23.06.2022/ac/a/m)