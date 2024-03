Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK), gegründet im Jahr 1891, ist ein forschungsorientiertes, globales Pharmaunternehmen, das ein breites Sortiment an neuartigen Medikamenten, Impfstoffen und biologischen Therapeutika erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet. Das Angebot richtet sich vorwiegend an Krankenhäuser, Apotheken, Einzelhändler, Versicherungen, Regierungsverwaltungen oder institutionelle Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen. Des Weiteren bietet Merck & Co. nicht-verschreibungspflichtige Medikamente, Produkte für die Fußpflege und Sonnenschutzmittel sowie Gesundheitsprodukte für Tiere an. Dabei bedient sich das Unternehmen der Biotechnologie, der Genforschung und der Gentherapie. Schwerpunkte sind die Behandlung von Allergien, Atemwegserkrankungen, Infektionskrankheiten, Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems sowie Hautkrankheiten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Merck & Co habe sich zuletzt stark entwickelt. Im 3-Monatsvergleich sei das Papier mit einem Plus von 16,6 Prozent der fünftstärkste Wert im Dow Jones. Heute dürfte die Aktie sogar auf ein neues Rekordhoch klettern. Nach US-Börsenschluss habe die Aktie am Dienstag fast fünf Prozent zulegen können auf 131,50 Dollar. Grund sei die Zulassung eines vielversprechenden Medikaments.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe(Handelsname:) zur Behandlung von pulmonaler arterieller Hypertonie bei Erwachsenen erteilt, einer seltenen und gefährlichen Form von Bluthochdruck die Zulassung. Von dieser Erkrankung spreche man, wenn sich die kleinen Blutgefäße in der Lunge verengen würden. Dies führe zu hohem Blutdruck in den Arterien, die das Blut vom Herzen zur Lunge transportieren würden, was zu Herzschäden und eingeschränkter körperlicher Aktivität führen könne. Laut Merck betrage die Sterblichkeitsrate der Patienten nach der Diagnose innerhalb von fünf Jahren 43 Prozent.Eine Standardbehandlung mit dem Medikament, das dabei alle drei Wochen injiziert werde, koste 14.000 Dollar. Für einen Patienten würde dies Ausgaben von jährlich knapp eine Viertelmillion Dollar bedeuten, wobei manche Patienten sogar eine noch höhere Dosis benötigen würden.Rund 40.000 Menschen würden in den USA unter dieser Krankheit leiden.sei das erste Medikament, das an der Ursache der Erkrankung ansetze. Andere verfügbare Medikamente würden lediglich bei der Linderung der Symptome helfen.im Jahr 2028 die Marktexklusivität verlieren werde. JP Morgan-Analyst Chris Schott rechne damit, dassbis 2030 einen weltweiten Jahresumsatz von rund fünf Milliarden Dollar erreichen und sich zu einem der "größten Wachstumstreiber" von Merck entwickeln könnte."Aktionär"-Leser, die der Kaufempfehlung im November 2021 gefolgt seien, könnten sich freuen. Mit dem heutigen Kursanstieg notiere das Papier seitdem bereits 84 Prozent im Plus zuzüglich der Dividendenzahlungen. Der Sprung auf ein neues Allzeithoch bedeute ein neues Kaufsignal.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Merck & Co-Aktie. (Analyse vom 27.03.2024)