XETRA-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

87,60 EUR +1,04% (06.09.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

86,42 USD +0,22% (06.09.2022, 22:03)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (07.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Mit Argusaugen werden Trader und vor allem Anleger derzeit das Kursgeschehen in der Merck & Co-Aktie (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese sei in der letzten Woche bärisch aus der mittelfristigen Dreiecksformation ausgebrochen. Zwar habe sich der Kurs dann schnell bei ca. 85 USD stabilisieren können, über mehr als eine kleine Seitwärtsbewegung sei man bis gestern aber nicht hinausgekommen. Dafür sei die alte Dreieckslinie, die jetzt als Widerstand fungiere, zu stark gewesen. Mehrfach sei der Kurs hier leicht nach unten abgeprallt.AusblickIn der Merck & Co-Aktie sei derzeit Vorsicht geboten. Die jüngsten Signale seien leider auf der Verkäuferseite zu finden gewesen und damit könnte die Konsolidierung der letzten Monate nach unten verlassen werden. Sollten sich die Bären tatsächlich durchsetzen, würde sich vor allem unterhalb von ca. 83 USD deutliches Abwärtspotenzial eröffnen. Der nächste größere Support wäre dann erst wieder um 73 USD zu finden. Entsprechend wichtig wäre es für Investoren, wenn der Kurs schnell wieder in das alte Dreieck zurückkehren würde. Mit dem bärischen Fehlsignal könnte dann eine Kaufwelle zum Widerstand bei ca. 95 USD folgen. (Analyse vom 07.09.2022)Börsenplätze Merck & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:87,40 EUR +0,11% (07.09.2022, 22:26)