Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

99,50 EUR +2,47% (01.08.2023, 15:26)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

106,65 USD +0,29% (31.07.2023)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (01.08.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Merck & Co habe heute den Quartalsbericht zu Q2/2023 präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei der Umsatz des US-Pharmaunternehmens um 3% (währungsbereinigt um 7%) auf USD 15,04 Mrd. gestiegen und habe Konsensschätzungen von im Schnitt USD 14,47 Mrd. übertreffen können. Die Umsatzzunahme spiegle ein anhaltendes Wachstum, insbesondere in den Bereichen Onkologie und Impfstoffe, wider.Merck Co. habe im Juni dieses Jahres den Kauf des Biotechnologieunternehmens Prometheus Biosciences abgeschlossen. Prometheus entwickle einen Antikörper zur Behandlung von Colitis ulcerosa, einer Darmerkrankung. Das Unternehmen habe im Dezember positive Studienergebnisse für seinen führenden Wirkstoffkandidaten gegen diese Krankheit bekannt gegeben. Der Kauf des Unternehmens solle zur Diversifizierung der Produktpalette und einer erhöhten Präsenz im Bereich Immunologie führen.Die Akquirierung habe USD 10,8 Mrd. bzw. USD 4,02 pro Aktie gekostet und einen bereinigten Verlust pro Aktie von USD 2,06 zur Folge gehabt. Der Verlust habe im Bereich der Analystenschätzungen gelegen.Das umsatzstärkste Medikament Keytruda habe um 19% (währungsbereinigt +21%) auf USD 6,3 Mrd. zulegen können. Die Analystenschätzungen von USD 5,8 Mrd. seien dabei übertroffen worden. Der Umsatz des Medikaments Gardasil, welches mit USD 2,46 Mrd. einen weiteren Wachstumstreiber darstelle, habe sich um 47% (währungsbereinigt +53%) verbessert und somit die Analystenschätzungen von USD 1,96 Mrd. deutlich übertreffen können.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "halten", so Christian Hinterwallner und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity