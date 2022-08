Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (26.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Die Verhandlungen zur Übernahme des Krebsmedikamentenherstellers Seagen durch den US-Pharmakonzern Merck & Co seien laut Insidern ins Stocken geraten. Grund seien die unterschiedlichen Preisvorstellungen auf beiden Seiten, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.Eine Wiederaufnahme der Gespräche sei jedoch nicht ausgeschlossen. Seagen habe eine Stellungnahme abgelehnt, auch Merck & Co habe sich zunächst nicht geäußert.Heiße Spekulationen über den Deal habe es am Markt bereits vor einigen Wochen gegeben. Im Juli sei dabei die Rede von mindestens 200 US-Dollar je Aktie gewesen. Zum Vergleich: Am Donnerstag hätten die Seagan-Papiere mit gut 164 Dollar geschlossen.Für Merck & Co wäre die Übernahme der auf Präzisionsmedikamente spezialisierten Firma der größte Zukauf seit mehr als zehn Jahren. Seagen werde an der Börse aktuell mit rund 30 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen, das früher unter dem Namen Seattle Genetics firmiert habe, entwickele Krebstherapien auf Basis monoklonaler Antikörper. Seagen sei führend bei bestimmten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Diese noch recht jungen Präzisionsmedikamente seien hochgiftig und würden direkt auf den Tumor zielen, wodurch die Wirksamkeit erhöht und Nebenwirkungen gemindert würden.Merck & Co habe bereits selbst Seagen-Wirkstoffe in Kombination mit Keytruda getestet und im Rahmen einer Partnerschaft 2020 in das Unternehmen investiert. Ein Mittel aus dieser Partnerschaft gegen Blasenkrebs - Padcev - habe vielversprechende Ergebnisse zusammen mit Keytruda gezeigt und könnte deshalb das Interesse des US-Konzerns an Seagen geweckt haben.Die Aktie von Seagate verliere am heutigen Freitagvormittag auf der Handelsplattform Tradegate gut fünf Prozent. Sollte der Rücksetzer stärker werden, würde die Aktie durchaus wieder interessant werden.Die Aktie von Merck & Co zeige indes kaum Bewegung. Sie bleibt eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Merck & Co-Aktie. (Analyse vom 26.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)