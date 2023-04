Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Merck & Co könne den schwindenden Umsatz mit seinem Covid-Medikament Lagevrio besser abfedern als gedacht. Ein starkes Krebsgeschäft und eine kräftig angezogene Nachfrage nach der HPV-Impfung Gardasil hätten bei den Amerikanern für ein überraschend starkes erstes Quartal gesorgt. Merck & Co traue sich nun für 2023 mehr zu.Während der Pandemie seien viele Krebs-Behandlungen auf Eis gelegt worden - oftmals wegen zu geringer Kapazitäten in den Krankenhäusern, aber auch aus Furcht vor einer Ansteckung der oft immungeschwächten Kranken mit Covid-19. Mit dem Abflauen der Pandemie würden inzwischen jedoch wieder mehr Krebspatienten therapiert.Diese Entwicklung habe sich auch beim Hersteller Merck & Co positiv ausgewirkt, der außerhalb der USA als MSD agiere. Sein wichtigstes Krebsmedikament Keytruda sei wieder häufiger verschrieben worden, sodass die Immuntherapie ein Umsatzwachstum von einem Fünftel auf 5,8 Milliarden Dollar verbucht habe. Der Erlös mit der Impfung Gardasil gegen das potenziell krebserregende humane Papillomvirus (HPV) sei gar um 35 Prozent auf 2 Milliarden Dollar geklettert.Damit stünden beide Mittel für mehr als die Hälfte der gesamten Konzernerlöse, die im vergangenen Quartal jedoch mit 14,5 Milliarden Dollar neun Prozent niedriger gelegen hätten als ein Jahr zuvor. Verantwortlich für diesen Rückgang seien die gesunkenen Verkäufe des Covid-Medikaments Lagevrio gewesen. Denn im Einklang mit der gesamten Branche sei auch für Merck & Co die Sonderkonjunktur durch Corona langsam vorbei.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle jetzt im Gesamtjahr bei 6,88 bis 7,00 Dollar liegen. Im Vorjahr habe er 7,48 Dollar erreicht. Im vergangenen Quartal sei diese Kennziffer um mehr als ein Drittel auf 1,40 Dollar zurückgegangen, Analysten hätten aber ähnlich wie beim Umsatz mit schlechteren Zahlen gerechnet. Unter dem Strich seien dem Konzern in den drei Berichtsmonaten bis Ende März gut 2,8 Milliarden Dollar Gewinn geblieben, das seien 35 Prozent weniger gewesen als noch vor einem Jahr.Merck & Co habe überrascht. Die Aktie nähere sich wieder ihrem Rekordhoch bei 116,86 Dollar an. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde ein starkes Kaufsignal bedeuten. "Der Aktionär" hat den Pharma-Titel vor Kurzem erst erneut in seiner Titelstory "Total Bullish" empfohlen, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.04.2023)Mit Material von dpa-AFX