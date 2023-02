Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

101,40 EUR -0,39% (13.02.2023, 12:40)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

108,57 USD +1,73% (10.02.2023, 22:03)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (13.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das vierte Quartal 2022 sei für Merck & Co über den Erwartungen ausgefallen. So habe sich der Umsatz des US-Pharmaunternehmens im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2% (währungsbereinigt +8%) auf USD 13,83 Mrd. verbessert (Konsens: USD 13,63 Mrd.). Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 1,62 die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,54 um rund 6% übertroffen. Das Ergebnis sei unter anderem durch das COVID-19-Medikament Molnupiravir (Lagevrio) getrieben worden, welches dank erhöhten Absatzzahlen in Asien einen Umsatz in Höhe von USD 825 Mio. generiert habe. Mehr als doppelt (!) so viel wie Analysten mit USD 376 Mio. erwartet hätten.Die beiden Blockbustermedikamente - Keytruda und Gardasil/Gardasil 9 - seien abermals maßgeblich für das solide Quartalsergebnis verantwortlich gewesen, wenngleich Letzteres eine unüblich schwache Wachstumsdynamik vorgewiesen habe. Während das Krebsmedikament Keytruda mit einem Umsatzwachstum von 19% (währungsbereinigt +26%) auf USD 5,45 Mrd. die Erwartungen erfüllt habe, sei der Umsatz des HPV-Impfstoffs Gardasil/Gardasil 9 mit USD 1,47 Mrd. rund 7% unter den Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,59 Mrd. zu liegen gekommen und habe ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von lediglich 6% ausgewiesen. Als Grund hierfür nenne das Unternehmen rückläufige Umsatzzahlen in den USA aufgrund der Kaufmuster des "US Centre for Disease Control and Prevention" (US-CDC).Für das Geschäftsjahr 2023 rechne der Konzern mit einem Umsatz in der Spanne von USD 57,2 Mrd. bis USD 58,7 Mrd. sowie einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 6,80 und USD 6,95. Während die Umsatzerwartungen den Analystenschätzungen gerecht geworden seien, komme der prognostizierte Gewinn unter der Konsensschätzung von USD 7,29 (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Quartalsergebnisses) zu liegen. Laut eigenen Angaben sei die Schätzung negativ von bevorstehenden Steuerzahlungen in Zusammenhang mit der laufenden USD 1,35 Mrd.- schweren Übernahme des Krebsspezialisten Imago BioSciences beeinflusst worden.Bei Merck & Co werde sich in den kommenden Jahren alles darum drehen, die übermäßige Abhängigkeit vom Wachstumstreiber Keytruda bis zu dessen Patentablauf im Jahr 2028 zu verringern. Trotz einiger Datenveröffentlichungen der eigenen R&D-Pipeline im kommenden Jahr erscheinen uns M&A-Transaktionen unumgänglich, so die Analysten der RBI. Hier habe sich der Konzern zuletzt mit dem laufenden Übernahmevorhaben von Imago BioSciences, dem Erwerb des Blutdruckspezialisten Acceleron Pharma in 2021 sowie der Akquisition des mRNA-Experten Exelead im Februar 2022 aktiv gezeigt.Bewertungstechnisch notiere die Merck & Co-Aktie zurzeit rund 9% über dem Niveau ihrer Vergleichsgruppe auf Basis KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e, was den Analysten der RBI allerdings in Anbetracht der besseren durchschnittlich erwarteten Gewinnwachstumsraten für die Jahre 2022-2025e (8,0% vs. 5,5%) als angemessen erscheine.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher sowohl seine "halten"-Empfehlung als auch sein Kursziel von USD 115 für die Merck & Co-Aktie. (Analyse vom 13.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: