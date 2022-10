Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

93,40 EUR +0,11% (11.10.2022, 15:22)



XETRA-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

93,30 EUR +0,32% (11.10.2022, 15:14)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

90,48 USD +3,29% (11.10.2022, 22:03)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (11.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das zweite Quartal 2022 sei für Merck & Co überaus erfreulich ausgefallen. Der Umsatz des Pharmariesen habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28% auf USD 14,59 Mrd. verbessert und sei somit 5% über dem Konsens von USD 13,90 Mrd. angesiedelt gewesen. Ohne den Umsatzanteil des COVID-19-Medikaments Lagevrio (Molnupiravir) von USD 1,18 Mrd. habe sich das Wachstum auf 18% beziffert. Ebenfalls überraschend hoch sei der bereinigte Gewinn je Aktie ausgefallen, welcher mit USD 1,87 die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,70 um satte 10% übertroffen habe.Das Quartalsergebnis sei abermals durch das Krebsmedikament Keytruda und dem HPV-Impfstoff Gardasil/Gardasil 9 gestützt worden. Sowohl Keytruda als auch Gardasil verzeichneten eine robuste Wachstumsdynamik und vermochten es, die an sie gestellten Markterwartungen komfortabel zu übertreffen, so die Analysten der RBI.Mittelfristig werde sich bei Merck & Co alles darum drehen, die R&D-Pipeline des Konzerns durch Eigen- oder auch zugekaufte Entwicklungen zu stärken, um die Überabhängigkeit von Keytruda bis zu dessen Patentablauf im Jahr 2028 zu verringern. Hier habe das Unternehmen zuletzt mit den Forschungsergebnissen des experimentellen Arzneistoffs Sotatercept (pulmonale arterielle Hypertonie - PAH) in Phase III-Studien überzeugen können. Der Konzern erwarte bis zum Jahr 2030 insgesamt 8 neue Herz-Kreislauf-Medikamente auf den Markt zu bringen, darunter auch Sotatercept, welche laut Management Spitzenumsätze von bis zu USD 10 Mrd. einfahren könnten.Im Bereich Animal Health habe sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% auf USD 1,47 Mrd. verbessert und somit den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten entsprochen. Abermals habe sich unter anderem die Bravecto-Produktlinie (Schutz vor Flöhen und Zecken bei Haustieren) als Umsatztreiber herausgestellt.Im Zuge des starken Quartalsberichts habe das Management den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr nochmals angehoben: Man rechne nun mit einem konzernübergreifenden Umsatz in der Spanne von USD 57,5 Mrd. bis USD 58,5 Mrd. (zuvor: USD 56,9 Mrd. bis USD 58,1 Mrd.), was einem Wachstum von 18% bis 20% entsprechen würde. Indes sei die Prognose des bereinigten Gewinns je Aktie auf die Bandbreite von USD 7,25 bis USD 7,35 konkretisiert worden (zuvor: USD 7,24 bis USD 7,36). In beiden Fällen seien geschätzte Währungseffekte von -3% mitberücksichtigt.Anfang August habe die US Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA bekannt gegeben, dass bestimmte Proben der Merck & Co. Diabetesmedikamente Januvia und Janumet mit möglichen karzinogenen Stoffen kontaminiert seien. Der Regulator habe dem Pharmakonzern erlaubt, zumindest temporär, die Medikamente weiterhin zu verkaufen, sodass keine Knappheiten entstehen würden und Patienten ihre laufende Therapie nicht unterbrechen müssten, was signifikante negative gesundheitliche Folgen hätte.Das Zahlenwerk des zweiten Quartals 2022 von Merck & Co habe die Erwartungen mehrheitlich übertreffen können, wobei speziell der bereinigte Gewinn je Aktie positiv hervorgestochen habe. Abermals vermochten die beiden mit Abstand umsatzstärksten Medikamente des Konzerns - Keytruda und Gardasil - eine überaus starke Wachstumsdynamik an den Tag zu legen sowie die Analystenschätzungen in puncto Umsatz zu übertreffen, so die Analysten der RBI. Des Weiteren würden die jüngsten Forschungserfolge darauf hoffen lassen, dass der Konzern in der Lage sein werde, seine Überabhängigkeit von Keytruda (Patentablauf 2028) rechtzeitig zu reduzieren.Auf der negativen Seite würden die jüngsten Meldungen der FDA bezüglich der Diabetes-Medikamente Januvia und Janumet eine gewisse Unsicherheit bringen, seien in der jüngeren Vergangenheit doch mehrere Rückrufaktionen aus ähnlichen Gründen entstanden.Bewertungstechnisch notiere die Merck & Co Aktie zurzeit 6% unter dem Niveau ihrer Vergleichsgruppe auf Basis KGV und EV/Sales für 2023e, könne aber deutlich bessere durchschnittlich erwartete Umsatz- und Gewinnwachstumsraten für die Jahre 2021-2024e (7,3% vs. 2,9% bzw. 12,5% vs. 4,7%) vorweisen. Dies attraktiviere den Investment-Case natürlich, allerdings müsse sich einerseits der Optimismus einer Verringerung der Abhängigkeit von Keytruda erst materialisieren sowie der Unsicherheit bezüglich Januvia und Janumet Rechnung getragen werden.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher sowohl seine "halten"-Empfehlung als auch sein Kursziel von USD 96,50 für die Merck & Co-Aktie. (Analyse vom 11.10.2022)