NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

108,57 USD +1,73% (10.02.2023, 22:03)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (13.02.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von Analyst Trung Huynh von der Credit Suisse:Trung Huynh, Analyst von der Credit Suisse, stuft die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) weiterhin mit "outperform" ein.Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Konferenz des American College of Cardiology 2023 ein wichtiger Katalysator für Merck sein werde. Es würden praxisverändernde Daten zu Sotatercept erwartet, wobei der Key Opinion Leader des Unternehmens hervorgehoben habe, dass er eine Verbesserung der Sechs-Minuten-Gehstrecke um 25 Meter erwarte, was dazu führen sollte, dass Sotatercept als 4L-Wirkstoff zusätzlich zur konventionellen Dreifachtherapie eingesetzt werde. Der KOL der Credit Suisse erwarte für die Phase-2-Daten eine ähnlich starke Senkung des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins wie bei injizierbarem PCSK9. Nach Ansicht des Unternehmens werde die Verträglichkeit entscheidend sein.Trung Huynh, Analyst von der Credit Suisse, bewertet die Aktie von Merck & Co unverändert mit "outperform". Das Kursziel werde von 120 auf 125 USD erhöht. (Analyse vom 13.02.2023)Börsenplätze Merck & Co-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:101,80 EUR 0,00% (13.02.2023, 15:23)