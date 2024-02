Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

118,20 EUR +0,68% (20.02.2024, 14:21)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

127,79 USD +0,99% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (20.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) von "Kauf" auf "Halten" herab.Das letzte Quartal und vor allem auch das Gesamtjahr 2023 sei für Merck positiv ausgefallen. Das Unternehmen habe mit USD 60,1 Mrd. Umsatz ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr vermelden können, die Gewinnsituation sei den Erwartungen entsprechend, aber mager ausgefallen mit einem Gewinn pro Aktien von USD 1,51. Diese niedrige Zahl sei unter anderem auch auf Aufwendungen in Höhe von insgesamt USD 11,4 Mrd. für die Übernahmen von Prometheus Biosciences, Inc. und Imago BioSciences, Inc. zurückzuführen. Das falle übrigens in den F&E-Ausgabenbereich.Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte das Unternehmen einen weltweiten Umsatz in einer Spanne von USD 62,7 Mrd. bis USD 64,2 Mrd. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie erwarte das Unternehmen eine Spanne von USD 8,44 bis USD 8,59. Über die nächsten Jahre sei Schicho, was den das Wachstum beim US-Pharmariesen betrifft, gut eingestellt, auch wenn keine großen Sprünge zu erwarten seien.Der Wert der Pipeline von Merck sei seit der letzten RBI-Analyse wieder deutlich gestiegen, auch aufgrund der Neuakquisitionen. Der Analyst bewerte die Pipeline mit einem Nettobarwert von USD 41,1 Mrd. und damit deutlich höher als noch im November (USD 26 Mrd.). Dies sei jedoch nicht nur auf die gute Research- und Akquisitionsarbeit des Unternehmens zurückzuführen, sondern auch auf das im Vergleich zum November deutlich entspanntere Zinsumfeld. Das Modell des Analysten berücksichtige hier 10-jährige Staatsanleiherenditen, um die zukünftigen Cashflows zu diskontieren. Für den sehr aussichtsreichen Wirkstoff gegen Bluthochdruck Sotatercept sehe der Analyst weiterhin viel Umsatzpotenzial.Die Medikamentenpalette sei nach wie vor sehr konzentriert. Das umsatzstärkste Medikament Keytruda habe letztes Jahr um 19,5% auf USD 25 Mrd. zulegen können, für nächstes Jahr erwarten sich der Analyst einen Umsatz von USD 28 Mrd. 2028 am Höhepunkt könnte das Medikament dann schon 44% des Umsatzes ausmachen. Das Patent für das Krebsmedikament werde auch 2028 auslaufen, bis dahin müsse Merck sich also andere Wachstumsbereiche suchen. Der Analyst habe sich bei der Firma eine adaptierte Variante des Herfindahl-Indices zur Konzentration des Umsatzes ausgerechnet (HHI). Dabei komme er für das Jahr 2024 auf 0,23 (im Vergleich zu der Berechnung des Analysten von 2023, bei der das Ergebnis 0,20 gewesen sei), und hier gelte niedriger sei besser. Insgesamt sei die Kennzahl also sehr hoch und Merck sei damit eine der konzentriertesten Firmen in der Branche, ein klares Risiko.Bei seiner letzten Analyse habe Schicho Merck & Co. unter anderem aufgrund einer sehr attraktiven Bewertung auf "Kauf" heraufgestuft. Mittlerweile sei die Aktie aber in weniger als drei Monaten um über 27% gestiegen, was Schicho wie bereits erwähnt bewertungstechnisch etwas weniger euphorisch stimme. Das Preisziel passe der Analyst allerdings trotzdem klar nach oben an, auch aufgrund des überraschend guten Quartals, soliden Ausblicks und der Wertsteigerung der Pipeline. Genau diese Pipeline Entwicklungen würden darauf schließen lassen, dass Merck nicht ein Post-Keytruda Loch fallen werde. Sehr erfreulich.Aufgrund dieser Faktoren und auf Basis eines Multiple Bewertungsmodells, das KGV, EV/EBIT und EV/Sales Multiples in Betracht zieht, erhöht Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sein Preisziel auf USD 130, stuft die Merck & Co-Aktie allerdings von "Kauf" auf "Halten" herunter. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: