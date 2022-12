Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (30.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.In der massiven Corona-Welle in China hätten die chinesischen Behörden den Einsatz des Medikaments Lagevrio (Molnupiravir) des amerikanischen Herstellers Merck & Co erlaubt. Über die Notzulassung, die an Auflagen gebunden sei, habe die chinesische Arzneimittelaufsicht am Freitag auf ihrer Webseite berichtet.Mit dem Medikament könnten Patienten mit zunächst leichten Symptomen behandelt werden, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf hätten, wie schwere Krankheiten, hohes Alter, Übergewicht, Diabetes, Herz- oder Lungenkrankheiten oder Krebs, habe die Behörde mitgeteilt. Im Februar sei bereits das Medikament Paxlovid von Pfizer erlaubt worden.Westliche Corona-Impfstoffe seien in China hingegen weiter nicht zugelassen. Hier hätten sich zuletzt insbesondere nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in China die Hoffnungen bei BioNTech erhöht, dass die eigenen mRNA-Impfstoffe auch grünes Licht in China bekämen. Vom Tisch sei dies allerdings nach wie vor nicht.Das bevölkerungsreichste Land der Erde erlebe gerade eine riesige Corona-Welle, der besonders Menschen im hohen Alter oder mit Vorerkrankungen zum Opfer fallen würden. Krankenhäuser seien überlastet.Nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne habe China am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner Null-Covid-Politik verkündet. Die Kehrtwende sei damit begründet worden, dass die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten nicht mehr so schwer verlaufen seien.Experten hätten den Grund allerdings vor allem darin gesehen, dass die strikten Maßnahmen mit der explosionsartigen Ausbreitung nicht mehr Schritt hätten halten können. Auch hätten die Beschränkungen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zunehmend belastet.Die Aktie von Merck & Co habe sich in den vergangenen Monaten bereits enorm stark entwickelt. Seit der Empfehlung des "Aktionär" vor gut einem Jahr liege das Papier rund 60 Prozent im Plus.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Die Aktie von BioNTech habe zuletzt hingegen erneut korrigiert. Das Unternehmen bleibe aber ganz klar aussichtsreich. Die Etablierung der mRNA-Impfstoffe habe BioNTech auch bei zukünftigen Pandemien in eine starke Ausgangslage gebracht. In den Fokus rücke zudem immer mehr die weitere Pipeline im Bereich Onkologie. Gelinge BioNTech auch hier der Durchbruch, dürfte die Aktie deutlich höher notieren. (Analyse vom 30.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link