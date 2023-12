Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

140,35 EUR -7,66% (06.12.2023, 09:20)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

141,60 EUR -12,57% (06.12.2023, 09:06)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (06.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Merck KGaA stehe am Morgen deutlich unter Druck. Auf der Handelsplattform Tradegate verliere das Papier 5,6 Prozent auf 143,45 Euro. Grund seien enttäuschende Daten des MS-Hoffnungsträgers Evobrutinib, die der DAX-Konzern am Vorabend nach Börsenschluss veröffentlicht habe.Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern habe mit seinem Mittel Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) damit erneut einen Rückschlag erlitten. Zwei Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments hätten nicht die gewünschten Ergebnisse erbracht.Bereits Mitte April habe Evobrutinib für enttäuschende Nachrichten gesorgt, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA die Aufnahme neuer Patienten für eine Therapie mit Evobrutinib im Rahmen der abschließenden klinischen Prüfung des Medikaments ausgesetzt habe. Grund sei damals der Verdacht auf Leberschädigung durch das Mittel gewesen.Barcalys-Expertin Emily Field habe von einer herben Überraschung gesprochen. Denn zum einen sei der Tenor des Managements hinsichtlich des Potenzials von Evobrutinib zuletzt ziemlich positiv gewesen. Und zum anderen hätten sich die Anleger, wenn überhaupt, dann Sorgen um das Sicherheitsprofil des Mittels gemacht - und nicht um die Wirksamkeit. Die Evobrutinib-Schätzungen aus ihrem Bewertungsmodell zu streichen, bedeute insgesamt einen Abschlag von 3,5 Prozent, so die Expertin.Die Aktie der Merck KGaA habe sich zuletzt gerade wieder nach oben arbeiten können. Mit dem heutigen Kurseinbruch habe sich das zuletzt charttechnisch wieder bessere Bild aber wieder massiv eingetrübt. Die 38-Tage-Linie sei wieder nach unten durchbrochen worden, nun rücke das Jahrestief bei 135,30 Euro wieder in den Blickpunkt. Werde auch dieses unterschritten, wäre dies ein weiteres negatives Signal.Die Aktie der Merck KGaA ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Anleger bleiben weiter außen vor, so Marion Schlegel. (Analyse vom 06.12.2023)Mit Material von dpa-AFX