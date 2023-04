Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (12.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten aus der Studie für das Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib hätten die Merck-Aktie kräftig unter Druck gebracht. Mit einem Minus von mehr als sechs Prozent sei das Papier der stärkste Verlierer des Tages im DAX. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Aufnahme neuer Patienten im Rahmen der klinischen Prüfung des Medikaments ausgesetzt.Grund für die Maßnahme sei der Verdacht auf Leberschädigung durch das Medikament, habe Merck am Mittwoch in Darmstadt mitgeteilt. Anlass für diese Maßnahme der FDA sei ihre Bewertung von zwei kürzlich gemeldeten Fällen mit Laborwerten gewesen, die auf eine arzneimittelbedingte Leberschädigung hindeuten würden und während der Phase-3-Studien festgestellt worden seien.Merck wolle aber an seinem Plan festhalten, die Ergebnisse der dritten Studienphase im vierten Quartal dieses Jahres zu veröffentlichen. Die Darmstädter hätten zudem betont, dass beide Patienten asymptomatisch gewesen seien und dieser Zustand weder eine medizinische Intervention noch eine stationäre Behandlung erfordert habe. Zudem hätten sich ihre Leberenzymwerte nach Absetzen der Studienmedikation vollständig normalisiert.Auch DER AKTIONÄR bleibe mittelfristig optimistisch. Kurzfristig sei die Merck-Aktie mit dem heutigen Rücksetzer nun allerdings wieder angeschlagen. Direkt an der 200-Tage-Linie sei der Titel wieder nach unten gedreht. Wichtig ist nun aus charttechnischer Sicht, dass das 2022er-Tief bei 153,10 Euro verteidigt werden kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: