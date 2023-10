Börsenplätze Merck-Aktie:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck wolle nach dem von Schwierigkeiten geprägten Jahr 2023 bald wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. "Wir sind zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2024 auf unseren Wachstumskurs zurückzukehren", habe Konzernchefin Belen Garijo laut Pressemitteilung vom Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages des Unternehmens gesagt."Unser Geschäftsmodell ist in den letzten Jahren immer wieder auf die Probe gestellt worden - und hat sich als widerstandsfähig erwiesen", habe sie ergänzt. "Selbst unter schwierigen Bedingungen sehen wir uns optimal aufgestellt, um auch künftig attraktive Wachstumsraten zu generieren." Das Management halte den Angaben zufolge unverändert an seinen mittelfristigen Wachstumszielen fest und erwarte auch über das Jahr 2025 hinaus eine positive Geschäftsentwicklung.Für 2023 habe sich der Konzern allerdings auf ein Übergangsjahr mit Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis eingestellt. Im August habe das Management wegen einer anhaltenden Schwäche in der Laborsparte und im Geschäft mit Halbleitermaterialien seine Jahresziele gesenkt. Das Umsatzziel von 20,5 bis 21,9 Milliarden Euro habe die Konzernführung mit der aktuellen Mitteilung zur Investorenveranstaltung bestätigt.Während des Geschäftsjahrs 2024 erwarte Merck die Rückkehr zu einem organischen Umsatzwachstum auf Konzernebene. Dazu würden mehrere Faktoren beitragen: Im Unternehmensbereich Life Science werde der Rückgang der Covid-19-bedingten Umsätze im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 geringer ausfallen. In der Geschäftseinheit Process Solutions dürfte zudem der Lagerbestandsabbau bei Hauptkunden Anfang 2024 zum Ende kommen und die Umsätze im Verlauf des ersten Halbjahres wieder zunehmen. Für Healthcare erwarte Merck 2024 eine normalisierte Entwicklung gemäß der mittelfristigen Wachstumserwartungen. Der Markt für Halbleitermaterialien im Unternehmensbereich Electronics sollte sich 2024 ebenfalls schrittweise erholen.Anleger bleiben investiert, beachten aber weiterhin den Stopp, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link