Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

189,10 EUR +1,50% (14.12.2022, 10:32)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

188,85 EUR +1,21% (14.12.2022, 10:21)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 60.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2021 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (14.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage bei BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) sei in dieser Woche relativ ruhig. Im Fokus stünden dagegen der US-Rivale Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) sowie die Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) und die Merck KGaA. Moderna habe am Dienstag mit starken Studiendaten für einen Paukenschlag gesorgt. Die beiden Partner von BioNTech hätten zuletzt positive Analystenkommentare geerntet.Die Moderna-Aktie sei am Dienstag als Spitzenreiter im Nasdaq 100 um fast 20 Prozent auf 197,54 US-Dollar hochgeschnellt und habe zeitweise erstmals seit Mitte Januar die 200-Dollar-Marke geknackt. Das Unternehmen und der Pharmagigant Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q) hätten mitgeteilt, laut einer Phase-2-Studie senke eine Kombination aus einem personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff von Moderna und Mercks Tumor-Arzneistoff Pembrolizumab das Todes- und Wiedererkrankungsrisiko bei bestimmten Hautkrebspatienten in einem fortgeschrittenen Stadium erheblich im Vergleich zu einer Monotherapie mit Pembrolizumab.Positive Analysten-Votings habe es für die BioNTech-Partner Pfizer und für die deutsche Merck KGaA gegeben. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe Pfizer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 60 Dollar erhöht. Neue Produkte und die Forschungspipeline des Pharmakonzerns hätten die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Corona-Entwicklung übertrumpft, habe Analyst Chris Shibutani in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Dank einer Kaufempfehlung der Bank UBS würden am Mittwochvormittag die Aktien der Merck KGaA zulegen. Analyst Michael Leuchten habe sich besonders für das Segment LifeScience der Darmstädter optimistisch gezeigt. Das Wachstum der Biotechnologie dürfte fortdauern oder sich gar noch beschleunigen. Im Segment Pharma seien die Mittel Xevinapant und Evobrutinib vielversprechend, für die Leuchten nun Schätzungen in sein Bewertungsmodell aufgenommen habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link