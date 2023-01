Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Darmstädter Konzern habe den Abschluss der Transaktion zum Erwerb von M Chemicals, einem kürzlich zum Betrieb des Chemiegeschäfts von Mecaro Co. gegründeten Unternehmen, bekannt gegeben. Durch die Kombination der zwei Geschäfte wolle Merck ein Schlüsselsegment seines Portfolios von Semiconductor Solutions ergänzen.Der Abschluss der Transaktion sei nach Erhalt behördlicher Freigabe und Erfüllung anderer üblicher Vollzugsbedingungen erfolgt, heiße es von Merck. Mit der Übernahme gewinne der Konzern rund 100 neue Mitarbeiter sowie eine hochmoderne Produktionsanlage und ein Forschungs- und Entwicklungslabor in Südkorea hinzu. Die Akquisition sei Teil des Wachstumsprogramms "Level Up" des Unternehmensbereichs Electronics von Merck. Dieses sehe von 2021 bis 2025 Investitionen von deutlich mehr als 3 Mrd. Euro vor und setze dabei auf vier sich gegenseitig unterstützende Kernprioritäten: Kapazität, Technologie, Portfolio und Fähigkeiten.Kurz vor Weihnachten habe Merck mit einem spannenden Forschungsdeal im Bereich Onkologie auf sich aufmerksam gemacht: Das DAX-Unternehmen habe sich dafür eine Exklusivlizenz von Mersana Therapeutics gesichert. Merck sei zudem auch im Bereich der mRNA-Technologie stark engagiert und fungiere hier u.a. als Partner von BioNTech. Die Darmstädter würden Lipide liefern, die für die Wirkstoff-Freisetzung von mRNA-Therapeutika im Körper essenziell seien.Für den "Aktionär" bleibe die Merck-Aktie, die bei vielen Anlegern immer etwas unter dem Radar fliege, langfristig interessant und bei Schwäche kaufenswert. Kurzfristig sei aus charttechnischer Sicht die Verteidigung der 38-Tage-Linie wichtig, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.