Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 215,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Benedikt-Luka Antic 07.03.2023 169,00 Verkaufen DZ BANK Peter Spengler 06.03.2023 200,00 Outperform Credit Suisse Dominic Lunn 03.03.2023 220,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 03.03.2023 220,00 Overweight Morgan Stanley James Quigley 03.03.2023 188,00 Sell Goldman Sachs Keyur Parekh 02.03.2023 210,00 Buy UBS Michael Leuchten 02.03.2023 250,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 02.03.2023 210,00 Buy Jefferies Rosie Turner 02.03.2023



Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

171,70 EUR -0,87% (10.03.2023, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

174,05 EUR -0,60% (09.03.2023)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (10.03.2023/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 250,00 oder 169,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat am 02.03.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. März zu entnehmen ist, habe Merck die Inflation zu spüren bekommen, habe Kosten aber weitergeben können. Der Umsatz sei um fast 13 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro gewachsen, davon 6,4 Prozent aus eigener Kraft. Merck hätten Währungseffekte aus dem Dollar und dem Yuan geholfen. Die USA und China seien wichtige Märkte für den Konzern, was sich bei der Umrechnung in Euro positiv ausgewirkt habe. Das bereinigte EBITDA sei um 12,2 Prozent auf 6,85 Milliarden Euro gestiegen. Dabei sei die Profitabilität von Merck etwas gesunken. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 3,34 Milliarden Euro geblieben, nach gut 3 Milliarden im Vorjahr.Merck stelle sich nach einem Gewinnanstieg 2022 auf rauere Zeiten ein. Habe das DAX-Unternehmen in der Pandemie von einer immensen Nachfrage von Impfstoffherstellern weltweit profitiert, werde diese Sonderkonjunktur in diesem Jahr weiter nachlassen. Zudem schwäche sich der Halbleitermarkt ab, in dem der Konzern zuletzt gut verdient habe. Dazu kämen negative Wechselkurseffekte und Kostendruck wegen der Inflation, etwa bei Energie, Rohstoffen und Logistik. Vorstandschefin Belén Garijo habe bei der Bilanzvorlage von einem herausfordernden Jahr gesprochen.Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) werde im schlechtesten Fall moderat zurückgehen und höchstens etwa stabil sein, so der Konzern. Der Umsatz aus eigener Kraft solle leicht bis solide zulegen. Garijo habe sich aber zuversichtlich gezeigt, das Umsatzziel von 25 Milliarden Euro bis 2025 zu erreichen. Dazu gebe es die Möglichkeit, das Wachstum mit Übernahmen und der Lizensierung von Medikamenten anderer Firmen zu beschleunigen. Die Kapazitäten dazu habe Garijo zuletzt mit 15 bis 20 Milliarden Euro beziffert und sich offen für größere Deals gezeigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, hat Richard Vosser, Analyst von J.P. Morgan, sie am 02.03.2023 auf "overweight" belassen. Das Kursziel von 250,00 Euro wurde bestätigt. Das operative Quartalsergebnis des Pharma- und Spezialchemiekonzerns vor Sondereffekten habe die Erwartungen verfehlt, so Vosser. Die Unternehmensprognose für 2023 zu dieser Kenngröße dürfte außerdem zu einer weiteren Kürzung der Konsensschätzung führen. Das alles sollte jedoch angesichts der jüngsten Kursverluste bereits im Aktienkurs eingepreist sein, selbst wenn die Aktie an diesem Donnerstag anfangs nochmals um 2 bis 3 Prozent fallen könnte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Merck-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie auf einen Blick: