Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 197,00 Overweight Morgan Stanley Mark Purcell 25.07.2023 220,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 25.07.2023 180,00 Outperform Credit Suisse Dominic Lunn 25.07.2023 190,00 Buy Jefferies Brian Balchin 23.07.2023 200,00 Overweight Barclays Emily Field 23.07.2023 205,00 Buy Stifel Dylan Van Haaften 06.07.2023 205,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 21.07.2023 208,00 Buy UBS Michael Leuchten 15.06.2023 195,00 Kaufen DZ BANK Peter Spengler 13.06.2023

Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

158,50 EUR -0,63% (02.08.2023, 08:06)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

159,65 EUR -0,09% (01.08.2023)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (02.08.2023/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 220,00 oder 180,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA wird am 03.08.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, hat Richard Vosser, Analyst von J.P. Morgan, sie am 25.07.2023 auf "overweight" belassen. Das Kursziel von 220,00 Euro wurde bestätigt. Mit Blick auf das operative Ergebnis (EBITDA) des Pharma- und Chemiekonzerns liege Vosser mit seinen Schätzungen etwas hinter den Markterwartungen, beim Gewinn je Aktie im Rahmen dieser.Die niedrigste Kursprognose für die Merck-Aktie kommt von der Credit Suisse und liegt bei 180,00 Euro. Analyst Dominic Lunn hat in einer Studie vom 25.07.2023 das "outperform"-Votum für die Merck-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 200,00 auf 180,00 Euro gesenkt. Lunn habe seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Darmstädter gekappt. Quartalsberichte der Konkurrenz hätten die Herausforderungen gezeigt und obendrein gebe es Druck von der Währungsseite.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Merck-Aktie?Börsenplätze Merck-Aktie: