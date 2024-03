Kursziel

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 200,00 Overweight Barclays Emily Field 12.03.2024 175,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 12.03.2024 188,00 Buy Jefferies Brian Balchin 07.03.2024 172,00 Buy UBS Matthew Weston 07.03.2024 190,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 07.03.2024



Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

157,25 EUR +0,42% (18.03.2024, 08:11)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

156,85 EUR -1,85% (15.03.2024)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (18.03.2024/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 200,00 oder 172,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat am 07.03.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 präsentiert.Wie der Meldung der Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. März zu entnehmen ist, hoffe der Pharma- und Spezialchemiekonzern im Jahr 2024 auf einen besseren Lauf nach einer unerwartet langen Nachfrageflaute. "Nun fokussieren wir uns auf die schrittweise Rückkehr zu Wachstum im Laufe des Geschäftsjahrs 2024", so Konzernchefin Belen Garijo."Gleichzeitig definieren wir unseren strategischen Fahrplan, um das langfristige und nachhaltige Wachstum von Merck sicherzustellen." Im laufenden Jahr sollten der Umsatz und das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) aus eigener Kraft "leicht bis moderat" wachsen. Allerdings rechne Merck abermals damit, dass negative Wechselkurseffekte den Zuwachs schmälern könnten.2023 habe Garijo als "Übergangsjahr" bezeichnet: Merck habe mit einem Nachfrageeinbruch in seinem Laborgeschäft zu kämpfen gehabt, das in der Corona-Pandemie noch kräftig floriert habe. Zudem habe auch die Elektroniksparte länger als gedacht geschwächelt, in der der Konzern schwerpunktmäßig Halbleitermaterialien herstelle. Konzernweit sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast sechs Prozent auf knapp 21 Milliarden Euro zurückgegangen.Das bereinigte operatives Ergebnis sei gar um gut 14 Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro gesunken. Damit habe Merck seine eigenen Prognosen getroffen, die der Konzern zuvor aber gesenkt habe. Analysten hätten einen Tick schlechtere Resultate erwartet. Nach Steuern hätten die Darmstädter 2,83 Milliarden Euro und damit gut 15 Prozent weniger als die zwölf Monate zuvor verdient.Die niedrigste Kursprognose für die Merck-Aktie kommt von der UBS und liegt bei 172,00 Euro. Analyst Matthew Weston hat sie in einer Analyse vom 07.03.2024 auf "buy" belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen an den Umsatz und das operative Ergebnis im Kerngeschäft (Core EBITDA) weitgehend erfüllt, so Weston. Nach dem starken Lauf der Aktie seit Jahresbeginn könnten die überschaubaren Hinweise auf eine Erholung des Life-Science-Geschäfts indes ein wenig enttäuschen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Merck-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie auf einen Blick: