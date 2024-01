"Es kam für Investoren im Jahr 2023 darauf an, die veränderten Chancen am Kapitalmarkt zu erkennen und situationsgerecht zu handeln", kommentiert Jeffrey Dissmann, Leiter Investments bei Mercer Deutschland. "Viele Investoren nutzen das höhere Zinsniveau zum Ausbau der Zinsabsicherung der Verpflichtungen. Manche müssten jedoch weiterhin Kapitalmarktrisiken eingehen, um den gestiegenen Anpassungsbedarf aus der Inflation zu decken - am Aktienmarkt hat sich das zum Jahresende auch durchaus ausgezahlt."



Nach den Kursverlusten des Jahres 2022, die sich auf die Pensionsvermögen im DAX mit etwa 20 Prozent ausgewirkt hatten, konnten sie sich 2023 wieder leicht erholen. Das Pensionsvermögen im DAX 40 (in aktueller Zusammensetzung) ist von rund 245 Mrd. Euro um etwa 22 Mrd. Euro auf ca. 267 Mrd. Euro gestiegen, liegt aber immer noch weit unter dem Höchststand von fast 300 Mrd. Euro Ende 2021.



Der Wert der Pensionsverpflichtungen in den IFRS-Abschlüssen der DAX-Unternehmen ist von rund 307 Mrd. Euro um ca. 23 Mrd. Euro auf etwa 330 Mrd. Euro gestiegen. Die geänderte Zusammensetzung des DAX 40 macht hiervon rund 1 Mrd. Euro aus. Der Wert der Pensionsverpflichtungen ist also durch die geänderte DAX-Zusammensetzung weniger stark gestiegen als der Wert des Pensionsvermögens (2 Mrd. Euro, s. o.).



Der Deckungsgrad, also das Verhältnis von Pensionsvermögen zu Pensionsverpflichtungen, hatte Ende 2022 ein Rekordhoch von 80 Prozent erreicht. Dieser Wert wurde Ende 2023 mit 81 Prozent noch überschritten. Zum Vergleich: In den Jahren 2008 bis 2020 lag der Deckungsgrad nie über 70 Prozent, 2021 erreichte er 72 Prozent.



Den vollständigen Report mit weiteren Erläuterungen und Grafiken finden Sie online unter https://www.mercer.com/de-de/about/newsroom/dax-40-pensionsverpflichtungen-erreichen-rekordniveau/. (15.01.2024/ac/a/m)







