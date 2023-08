Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (23.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe."Der europäische Autosektor befindet sich weiter auf dem Pfad langsamer Normalisierung". Diesen Hoffnungsschimmer habe Bernstein-Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom heutigen Mittwoch gegeben. Ins Visier habe er Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) und Mercedes genommen. Welcher der beiden Autobauer habe in den Augen des Experten das größere Potenzial?China bleibe eine große Herausforderung, habe Roeska geschrieben. Zudem schwächele der US-Markt und auch in Europa würden die Auftragsbücher nachgeben.VWs Großbaustelle, der chinesische Markt, sei Roeska nach wie vor ein Dorn im Auge. Der Konzern müsse die Investoren beruhigen, dass die Probleme bei der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte, die die Entwicklung in China belastet hätten, nicht auf andere Märkte übergegriffen hätten. Das Kursziel von 124 Euro und das Rating "markt perform" habe er am heutigen Mittwoch bestätigt. Auf dem gegenwärtigen Niveau entspreche dies einem Potenzial von acht Prozent.Mercedes schneide in der Studie besser ab, da der Modellzyklus laut Roeska für etwas Rückenwind sorge. Als Beispiel nenne er den GLC, den meistverkauften SUV von Mercedes. Mit einem Kursziel von 90 Euro traue er der Aktie weiterhin ein Potenzial von 32 Prozent zu. Das Votum habe er auf "outperform" belassen.Vorsichtiger bleibe DER AKTIONÄR bei der Volkswagen-Aktie: Es würden neue Impulse für die Modellpalette fehlen, zudem notiere das Papier nur noch knapp über dem 52-Wochen-Tief bei 112,84 Euro. Investierte Anleger sichern sich mit einem Stopp bei 105 Euro nach unten ab, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link