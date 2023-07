Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) vermeldete, dass das Unternehmen aufgrund der hohen Nachfrage nach Elektroautos und Luxuswagen deutlich mehr Fahrzeuge verkaufen konnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Im zweiten Quartal seien mit 515.700 Einheiten 6% mehr ausgeliefert worden. Der Absatz rein batteriegetriebener Autos habe sich dabei um 123% auf 56.300 Einheiten erhöht. Die Aktie habe um 0,65% zugelegt.



Unter den Einzelwerten fiel die Aktie des Computerspiele-Spezialisten Activison Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) ins Auge, die gestern um 10% habe zulegen können. Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) sei der rund USD 69 Mrd. teuren Übernahme des Unternehmens einen wichtigen Schritt näher gerückt. Eine Richterin in San Francisco habe am Dienstag den Antrag der US-Wettbewerbsaufsicht FTC abgewiesen, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Die FTC sei nämlich der Ansicht, dass Microsoft dadurch zu viel Marktmacht im Videospiele-Geschäft bekommen würde. Richterin Jacqueline Scott Corley sei jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die FTC dies nicht ausreichend belegen könne. (12.07.2023/ac/a/m)

