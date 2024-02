Das Markenimage und die Reputation von Herstellern wie Mercedes-Benz seien Schlüsselelemente, um sich gerade in dieser kritischen Phase erfolgreich zu behaupten.



Die Aktie sei in der Vorwoche über die 50-Wochen-Linie bei 64,63 Euro zurückgekehrt. Anleger würden nun auf den Höchststand vom September bei fast 70 Euro blicken. Ein Ausbruch darüber würde die Aufmerksamkeit auf zwei wichtige Marken lenken: Das Double-Top vom Sommer bei 76 Euro und das Hoch vom November 2021 bei rund 92 Euro.



Die verbesserte Stimmung sei auf die wiederholte Verteidigung einer Zone zurückzuführen, definiert durch das 50- und 61,8-Prozent-Retracement (48 bis 56 Euro) der langfristigen Aufwärtsbewegung. Dieser Bereich wurde zuletzt im Oktober erfolgreich verteidigt, so die Experten von eToro. (Analyse vom 19.02.2024)



London (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Zukunft der Elektromobilität stehe auf wackeligen Beinen. Die aktuellen Absatzzahlen würden eine alarmierende Tendenz offenbaren, die auch den deutschen Markt betreffe. Eine Welle der Unsicherheit durchziehe die Automobilbranche wie schon lange nicht mehr. Inmitten dieses Sturms behalte Mercedes-Benz einen entscheidenden Trumpf in der Hand: sein starkes Markenimage. Gerade in dieser kritischen Phase des Übergangs könnte die Marke mit dem Stern ihre Position behaupten.Für das vierte Quartal werde ein Gewinn je Aktie (EPS) von 2,64 Euro erwartet, was das schwächste Ergebnis seit dem dritten Quartal 2021 wäre. Eine bemerkenswerte Tatsache sei, dass in den letzten 13 Quartalen die Erwartungen nur einmal nicht erfüllt worden seien.Für das gesamte Jahr 2023 werde ein EPS von 12,96 Euro prognostiziert. Nach zwei äußerst erfolgreichen Jahren wäre dies lediglich eine marginale Abweichung vom Wert des Vorjahres.Der Umsatz im vierten Quartal werde voraussichtlich 39,13 Milliarden Euro betragen - der höchste seit einem Jahr. Für das gesamte Jahr 2023 werde erwartet, dass die Einnahmen mit 152,20 Milliarden Euro über denen des Vorjahres liegen würden.Trotz der ehrgeizigen Ziele der EU für den Übergang zur Elektromobilität, wie dem geplanten Verbrenner-Verbot ab 2035 und der angestrebten Klimaneutralität bis 2050, bleibe der Durchbruch noch in weiter Ferne. Dies werde auch durch die aktuellen Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland deutlich: Nur 22.000 Elektroautos seien im Januar zugelassen worden - ein beachtlicher Rückgang verglichen mit 55.000 Zulassen im Dezember und 87.000 im August. Elektroautos hätten damit im Januar nur noch 10,5 Prozent der Gesamtverkaufszahlen ausgemacht, im Dezember seien es noch 22,6 Prozent gewesen.Ein Grund für die zögerliche Nachfrage liege darin, dass die Hersteller das Interesse an Elektrofahrzeugen trotz Preisnachlässen überschätzen. Die gestoppte Förderung von E-Autos verschärfe die Situation. Um den Markt zu beleben, seien entscheidende Verbesserungen in Bereichen wie Reichweite, Ladeinfrastruktur und Ladezeiten erforderlich. Alternative Antriebsarten wie Hybridfahrzeuge sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden, da sie preisgünstiger seien und eine höhere Akzeptanz finden.Die Zukunft der Mobilität werde zunehmend digitaler. KI-basierte Tools würden eine reibungslose Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug ermöglichen, während neue Marken verstärkt auf Entertainment setzen würden. China dränge mit preisgünstigen Modellen auf den Markt und sorge für zusätzlichen Wettbewerb.Hersteller wie Mercedes-Benz würden ihr Produktangebot diversifizieren, um den Übergang zur Elektromobilität zu erleichtern. Ein Schwerpunkt liege auf futuristischem Design und KI-gestützten Infotainment-Systemen.Modelle wie der EQS würden mit einer Reichweite von bis zu 769 Kilometern die Mobilitätsanforderungen ohne jegliche Kompromisse erfüllen. Mercedes-Benz plane, bis 2030 über 2.000 Ladeparks weltweit zu errichten, und knüpfe gezielt strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie E.ON in Europa, um Synergien zu erschaffen.Die Festlegung einer angemessenen Preisstrategie werde entscheidend sein, um die Kosten für Elektrofahrzeuge zu kontrollieren und dennoch wettbewerbsfähig zu bleiben. Unternehmen wie Tesla und BYD würden neue Standards in der Elektromobilität setzen und den Wettbewerb erhöhen.