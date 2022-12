Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) (+0,9%) hat am Mittwoch einen Plan im Ausmaß von über EUR 1 Mrd. Euro vorgestellt, um sein globales Produktionsnetzwerk für elektrische Antriebssysteme - einschließlich Batteriemontage, elektrische Antriebseinheiten und Achsen - ab 2024 anzupassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der US-Pharmakonzern Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) (+19,6%) positive Studienergebnisse habe bei der Entwicklung eines auf mRNA-Biotechnologie basierenden Krebsimpfstoffs in Verbindung mit einem Mittel von Merck&Co (+1,8%) vermeldet.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (+0,7%) bereite sich darauf vor, alternative App-Stores auf seinen iPhones und iPads in der EU Ende nächsten Jahres zuzulassen, um ein neues europäisches Wettbewerbsgesetz zu erfüllen, welches es zuvor vehement bekämpft habe. (14.12.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Apple



