XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,50 EUR -0,54% (20.07.2023, 09:59)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (20.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Luxus-Strategie von Vorstand Ola Källenius habe sich in den letzten Quartalen ausgezahlt. Seit mehreren Quartalen laufe das Spiel bereits: Hohe Nachfrage, geringes Angebot, steigende Preise. Eine denkbar einfache und lukrative ökonomische Formel. Ergebnis: Der Umsatz pro verkauftem Auto sei von 51.000 Euro im Jahr 2019 auf rund 72.000 Euro 2022 geklettert. Die Marge erreiche mittlerweile knackige 12%. Zum Vergleich: 2019 habe der Stuttgarter Autohersteller nur 5% pro verkauftem Fahrzeug verdient. Dafür werde das Portfolio rigoros ausgedünnt. Insbesondere günstige Einstiegsmodelle mit schwächerer Marge, etwa die A- und B-Klasse, hätten weichen müssen. Stattdessen sollten die teuren Premium- und Performance-Fahrzeuge einen höheren Anteil am Umsatz erwirtschaften und die Marge noch weiter in die Höhe treiben.Anleger müssten bei allem Erfolg der Luxus-Strategie immer im Auge behalten, dass Mercedes-Benz im wichtigsten Automarkt der Welt China nachlegen müsse. Hier komme der Verkauf der Elektroautos nicht wie gewünscht voran. Der Marktanteil im Stromer-Segment habe zuletzt bei nur 1% gelegen.Neues Kurspotenzial ergebe sich bei der Aktie erst, sobald der Ausbruch über das Hoch bei 75,50 Euro gelinge. Unterstützung nach unten biete die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 71,90 Euro verlaufe. Darunter liege die 100-Tage-Line bei 71,31 Euro als Unterstützung, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:71,44 EUR -0,50% (20.07.2023, 10:14)