Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich auf die Aktien von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), die nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal 2022 und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms zulegen würden.



Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und die Stimmung auf dem gesamten europäischen Markt würden durch das US-Unternehmen Tesla belastet, dessen Aktien nach der Bekanntgabe der Entdeckung von Konstruktionsfehlern und dem Rückruf von rund 363.000 mit dem Programm für autonomes Fahren ausgestatteten Fahrzeugen an Wert verloren hätten. Die in Deutschland notierten ADRs würden derzeit mehr als 6,5% verlieren.



Viel los sei auch bei den Aktien der Allianz, die nach der Veröffentlichung der Zahlen des vierten Quartals an Wert verlieren würden. Die Ergebnisse selbst seien gemischt ausgefallen: Einerseits hätten die Gewinne positiv überrascht und sich auf 2 Milliarden Euro nach einem Verlust im letzten Jahr belaufen. Der Betriebsgewinn habe die Erwartungen der Analysten um 14% übertroffen und das Unternehmen angekündigt, die Dividende um 5,6% von 11,40 Euro je Aktie zu erhöhen. Das Unternehmen sei optimistisch, was die Geschäftslage im Jahr 2023 angehe. Die negative Stimmung sei jedoch hauptsächlich auf einen Rückgang der Erträge und des verwalteten Vermögens zurückzuführen.



Die Futures auf den DAX würden am Freitag leicht schwächer notieren und die Unterstützung testen, die durch die zuvor durchbrochenen Hochs der Konsolidierungszone und das 78,6%-Retracement definiert werde. (17.02.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Börsensitzung dieser Woche in Europa bringt eine Verschlechterung der Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Bei einzelnen Unternehmen sei heute viel los, insbesondere bei den Aktien von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) und Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA). Die Stimmung in Deutschland werde zusätzlich durch massive Streiks an großen Flughäfen getrübt. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei relativ dürftig.Die Stimmung in Europa habe sich zum Ende der Woche verschlechtert. Die meisten europäischen Unternehmen würden derzeit Rückgänge verzeichnen.