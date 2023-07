unter folgendem Link.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,10 EUR -0,36% (21.07.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,20 EUR -0,50% (21.07.2023, 17:41)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Exane BNP Paribas habe die Mercedes-Benz-Aktie von "outperform" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel um 9% auf 83 Euro gesenkt. Die französische Investmentbank setze im Autobereich auf "bezahlbare Premiummarken", habe Analystin Dorothee Cresswell in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Volvo Car sei derzeit "the place to be", also genau das richtige Investment. Bei Mercedes-Benz sei es derweil Zeit für eine Verschnaufpause. Selbst die vermögendsten Kunden würden Gegenwind spüren, die in luftigen Höhen befindlichen Ambitionen für den durchschnittlichen Fahrzeugpreis seien da sehr riskant. Zudem würden in China keine Marktanteilszuwächse im Elektroautobereich gelingen.Charttechnisch betrachtet sehe es ebenfalls nicht so aus, als wäre die Mercedes-Benz-Aktie schon bereit für den Ausbruch über die massive Widerstandszone im Bereich der 76-Euro-Marke. Zwar habe sie erst im Juni ein neues Jahreshoch bei 76,10 Euro markiert, sie habe aber schon am nächsten Tag wieder nach unten gedreht und das Aufwärtsmomentum nicht beibehalten können. Das spreche dafür, dass es sich um ein Doppeltop handele und eine längere Konsolidierung nötig sei, bevor die Bullen wieder die Überhand gewinnen würden.Zunächst dürfte der Blick deshalb in Richtung des GD200 bei 67,90 Euro gehen. Sollte diese Unterstützung nicht halten, sei sogar ein Rutsch auf das Mai-Tief bei 64,51 Euro möglich, bevor der übergeordnete Aufwärtstrend weitergehe. Sollte die Mercedes-Benz-Aktie jedoch wider Erwarten schon bald auf Tagesbasis über der 77-Euro-Marke notieren, sei das ein starkes Kaufsignal, welches den Weg in Richtung Allzeithoch und darüber hinaus freimache.Kurzfristig betrachtet schnaufe die Mercedes-Benz-Aktie wahrscheinlich zuerst noch weiter durch, bevor die nächste Aufwärtswelle beginne. Anschließend stünden die Chancen allerdings gut, dass das Ziel der Exane BNP Paribas von 83 Euro erreicht werde, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU