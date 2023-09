Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,80 EUR -1,23% (01.09.2023, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,94 EUR -0,89% (01.09.2023, 09:13)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (01.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die deutschen Auto-Hersteller hätten im wichtigsten Absatzmarkt der Welt China so ihre Probleme. VW könne seine ID.-Modelle nicht in großen Mengen an den Mann bringen. Mercedes tue sich insbesondere bei den Luxus-Stromern schwer. So hätten die Stuttgarter im letzten Jahr etwa den Verkaufspreis für den EQS in China um bis zu 32.000 Euro reduziert.In einer neuen Studie arbeite die Unternehmensberatung McKinsey einige Gründe für die Probleme der westlichen Autobauer auf. Konkret würden die Experten die fehlende Anpassung an den chinesischen Kundengeschmack bemängeln. Die Kunden aus Fernost würden vor allem Wert auf neueste Technologien, Konnektivität, Fahrassistenzsysteme und Unterhaltungselektronik legen.Mercedes habe spät im vergangenen Jahr seine Preise für das Elektroflaggschiff EQS senken müssen - der Aktienkurs der Schwaben sei empfindlich eingebrochen. Auch wenn es im Premiumbereich noch besser laufe als im Massengeschäft, zeige das: Selbst die deutschen Nobelmarken seien in China nicht mehr unverwundbar.Die chinesischen Hersteller würden mit fortschreitender Elektronachfrage auch verstärkt auf den europäischen Markt drängen. Das werde auch auf der IAA sichtbar sein, traditionell die Hausmesse der deutschen Automarken. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Marktforscher Center Automotive Research wittere bereits "die IAA der Chinesen" und eine "Zeitenwende, die Europa zum interessanten Markt für chinesische Elektroautos macht".In der Zwischenzeit habe das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für Mercedes-Benz auf "outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Märkte hätten den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow, FCF) und das Wachstum der europäischen Automobilhersteller pessimistisch betrachtet, so Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er hingegen gehe davon aus, dass der FCF in naher Zukunft besser ausfallen werde als allgemein erwartet. In puncto langfristiges Wachstum müssten die Autoproduzenten aber einen besseren Job machen als bislang.Die Aktie von Mercedes habe zuletzt deutlich korrigiert. Und das in einem freundlichen Gesamtmarkt. Im Bereich von 66,90 Euro befinde sich allerdings ein starker Support für die Aktie. Dieser habe bislang gehalten. Nimmt das Papier die wichtige 200-Tage-Line bei 69,77 Euro, hellt sich die Stimmung wieder deutlich auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link