Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,49 EUR -2,63% (06.07.2023, 17:55)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,42 EUR -2,92% (06.07.2023, 17:40)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (06.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Von fünf auf 13 Prozent habe der Autokonzern die EBIT-Marge zwischen Q1 2019 und Q2 2023 gesteigert. Hauptverantwortlich für den Erfolg: CEO Ola Källenius. Mit seinem Amtsantritt im Mai 2019 habe der Manager den Fokus bei den Stuttgartern - anders als Vorgänger Dieter Zetsche - wieder voll auf Luxus gerichtet.Am Ziel sei Källenius damit noch lange nicht, wie er infolge der starken Q1-Zahlen erklärt habe. Und das sehe wohl auch der Aufsichtsrat so. Wie das "Handelsblatt" mit Verweis auf Insider berichte, solle der im Mai 2024 auslaufende Vertrag des Mercedes-Lenkers noch diesen Sommer um weitere fünf Jahre bis 2029 verlängert werden.Die Rendite des Autobauers habe Mercedes unter Källenius deutlich gesteigert. Im Gegensatz zu Zetsche, der die Börsenbewertung vor allem über Umsatz- und damit auch Volumenwachstum habe steigern wollen, setze sein Nachfolger voll auf Luxus. Dafür wurde und wird das Portfolio wieder ausgedünnt, insbesondere günstige Einstiegsmodelle mit schwächerer Marge, etwa die A- und B-Klasse müssen weichen, Julian Weber von "Der Aktionär". Stattdessen sollten die teuren Premium- und Performance-Fahrzeuge einen höheren Anteil am Umsatz erwirtschaften.Nun stehe Källenius und sein Team vor der nächsten vermutlich noch größeren Herausforderung: Die Transformation des Konzerns hin zur E-Mobilität. Bis 2030 wolle Mercedes dort wo es die Infrastruktur zulasse, nur noch reine Stromer verkaufen. Ein ambitioniertes Ziel. Der aktuelle E-Anteil liege nur bei rund zehn Prozent. Wachstum würden sich Investoren 2025 erhoffen. Dann gehe Mercedes mit CLA, GLC und der C-Klasse mit drei Volumenmodellen in die E-Offensive. Ein weiterer Knackpunkt beim Wandel: die Marge hochhalten. Bisher würden Stromer noch deutlich weniger abwerfen als Verbrenner.Julian Weber von "Der Aktionär" rät Anlegern an Bord zu bleiben. Das Kursziel für die Mercedes-Benz Group-Aktie laute 100 Euro. (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link