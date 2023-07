Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Ab 2024 sollten Mercedes-Benz-Kunden Teslas Schnellladesäulen in Nordamerika nutzen können. Das habe das Management des Stuttgarter Autobauers am Freitag mitgeteilt. Darüber hinaus werde Mercedes-Benz in den nächsten Jahren ein eigenes Schnellladenetz in den USA hochziehen.Mercedes-Benz wolle ab 2025 Teslas North American Charging Standard (NACS) in seine neuen Elektroautos einbauen. Im Jahr 2024 solle das Laden der bislang mit dem konkurrierenden CCS-Standard ausgestatteten Mercedes-Benz-Autos jedoch bereits mit einem Adapter möglich sein. Insgesamt gehe es um über 12.000 Tesla-Schnellladestationen in Nordamerika.Mercedes-Benz habe außerdem seine Pläne bekräftigt, bis Ende des Jahrzehnts 2500 eigene Schnellladepunkte in Nordamerika aufzubauen, die ersten sollten Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Sie sollten sowohl mit NACS- als auch mit CCS-Steckern ausgestattet sein. Weltweit seien über 10-000 eigene Mercedes-Benz-Ladepunkte geplant.Zuletzt sei es ruhig geworden um Manager Ola Källenius & Co. Der Mercedes-Benz-Vorstand bleibe seiner Linie treu: "Klasse statt Masse". Die Strategie solle es ermöglichen, nicht nur den Umsatz pro verkauftem Fahrzeug weiter in die Höhe zu treiben, sondern langfristig EBIT-Margen jenseits der 12%-Marke zu erzielen. "Was man sieht ist, dass Mercedes mutig geworden ist, etwa Chat GPT zu integrieren oder mit dem eckigen Lenkrad für die S-Klasse. Das ist auf jeden Fall ein Plus", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Dudenhöffer gebe allerdings gleichzeitig zu bedenken, dass man die Premium-Strategie von BYD, Geely mit etwa Zeekr oder Nio sowie anderen Chinesen sehr ernst nehmen müsse. "Das Rennen wird nicht in der S-Klasse entschieden, sondern in der C-Klasse und E-Klasse", ergänze der Auto-Experte.Der Ausbruch über das Hoch bei 75,50 Euro sei zuletzt mehrmals gescheitert. Aktuell gelte es die 200-Tage-Linie bei 71,31 Euro zu verteidigen. Falle die Aktie darunter, liege die nächste Unterstützung bei 70,15 Euro. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.