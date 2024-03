Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem am Freitag vorgelegten Geschäftsbericht für 2023, aus dem Vorstands-Chef Ola Källenius als großer Profiteur hervorgehe, zeige sich auch die Mercedes-Aktie gemeinsam mit anderen Autowerten zum Wochenstart unter den Tagesgewinnern im DAX. Der Wert stehe nahe einer Widerstandszone. Noch sei jedoch kein Ausbruch nach oben erfolgt.Am Freitag habe Mercedes-Benz seinen Geschäftsbericht für 2023 vorgelegt. Die meisten Zahlen seien bereits bekannt gewesen: Der Auto-Konzern habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von 153,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - und damit zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Doch das Unternehmen habe gestiegene Kosten etwa durch Inflation und Störungen in der Lieferkette zu spüren bekommen. So sei der operative Konzerngewinn um rund vier Prozent auf 19,7 Milliarden Euro gesunken. Unter dem Strich habe das Konzernergebnis um knapp zwei Prozent auf 14,5 Milliarden Euro nachgegeben.Aus dem Geschäftsbericht gehe zudem hervor, dass Mercedes-Chef Ola Källenius im abgelaufenen Jahr unter anderem wegen eines hohen langjährigen Bonus deutlich mehr verdient habe als ein Jahr zuvor. Ohne Versorgungsaufwand habe seine Gesamtvergütung im vergangenen Jahr bei rund 12,2 Millionen Euro gelegen - und damit rund 86 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Damit dürfte er die Liste der DAX-CEOs anführen. Mehr als zehn Millionen kämen aus variablen Gehaltsbestandteilen. 2022 habe er demzufolge etwa 6,6 Millionen Euro verdient. Einem Sprecher zufolge wolle Källenius einen Teil seines Gehalts an wohltätige Organisationen spenden.Am Montag zeige sich die Mercedes-Aktie bei 73,86 Euro gemeinsam mit anderen Auto-Werten wie Porsche und VW freundlich. Ein Blick auf den Chart zeige, dass die Aktie bei 74/75 Euro auf eine Widerstandszone treffe, wo der Wert schon im vergangenen Sommer gescheitert sei. Das "Golden Cross" mache jedoch Hoffnung auf mehr. Charttechnisch möglich sei jedoch auch, dass im Rahmen einer mageren Börsenphase zuvor noch das Gap bei 68,66 Euro geschlossen werde.In der vergangenen Woche habe dann die kanadische Bank RBC das Kursziel für Mercedes anlässlich des angekündigten Aktienrückkauf-Programms leicht von 86 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Zuvor habe der Autokonzern bestätigt, sich von den unternehmenseigenen Autohäusern in Deutschland trennen zu wollen. Jede Niederlassung werde dabei individuell geprüft, habe der Mercedes-Benz mitgeteilt. Die Prüfung habe ergeben, dass ein Verkauf Sinn ergebe.Die Aktie von Mercedes-Benz halte sich auf hohem Niveau. "Der Aktionär" habe den Wert vor gut vier Monaten zum Kauf empfohlen und das Kursziel mittlerweile auf 85 Euro erhöht. Anleger müssten sich jedoch weiter in Geduld üben, bis die Widerstandszone überwunden sei.Wer bereits investiert ist, sollte an der Aktie festhalten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 18.03.2024)