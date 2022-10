Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (12.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz habe im dritten Quartal deutlich mehr Autos verkauft, liege im bisherigen Gesamtjahr aber weiter unter den Zahlen von 2021. Trotz Halbleiterengpässen und eingeschränkten Lieferketten seien die Auslieferungen von Juli bis September um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, hätten die Stuttgarter mitgeteilt.Mit 517.800 Autos sei es aber das stärkste Absatzquartal im laufenden Jahr. Damit habe Mercedes im dritten Quartal auf Augenhöhe mit dem Erzrivalen BMW aus München gelegen, der für seine Stammmarke knapp 517.700 verkaufte Autos im gleichen Zeitraum angegeben habe und dabei etwas weniger ausgeliefert habe als ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten liege die Marke BMW mit 1,53 Millionen ausgelieferten Pkw noch etwas vor Mercedes-Benz mit 1,50 Millionen Autos.Hintergrund des Abschneidens von Mercedes im dritten Quartal sei eine weiterhin robuste Nachfrage, auch wenn sich Unsicherheiten bei der Energieversorgung in Europa und anhaltende Herausforderungen mit Corona in Asien auf die Verbraucherstimmung ausgewirkt hätten. Vor einem Jahr hätten fehlende Halbleiter für einen regelrechten Einbruch der Verkäufe gesorgt.Im Luxussegment hätten sich laut Unternehmen diesmal längere Zertifizierungsprozesse für die S-Klasse in den USA und ein anstehender Modellwechsel bei der volumenstarken AMG C-Klasse bemerkbar gemacht: Während Mercedes in allen anderen Klassen steigende Absatzzahlen verzeichnet habe, seien in der Klasse "Top-End Luxury" etwas weniger Autos ausgeliefert worden als im dritten Quartal 2021.Die Aktie von Mercedes-Benz stehe am heutigen Mittwoch erneut unter Druck und gehöre mit einem Minus von 1,4 Prozent zu den zehn schwächsten Aktien des Tages im DAX . Aus charttechnischer Sicht ist weiter wichtig, dass das Mitte Juli bei 68,42 Euro markierte Jahrestief verteidigt werden kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 12.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link