XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,51 EUR -0,76% (03.08.2023, 10:23)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (03.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Autobauer Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) hat ein ordentliches Quartal hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz gestiegener Materialkosten, negativer Währungseffekte und Einmalzahlungen an Zulieferer habe das bereinigte Betriebsergebnis von April bis Juni bei einem Umsatzanstieg um 5 Prozent auf 8,2 Mrd. Euro um 8 Prozent auf knapp 5,0 Mrd. Euro zugelegt. Das Konzernergebnis sei noch stärker um 14 Prozent auf 3,6 Mrd. Euro gewachsen. "Das Finanzergebnis ist in erster Linie auf nachhaltiges Wachstum durch den Absatz begehrenswerter Pkw und Premium-Vans zurückzuführen, verbunden mit einer strikten Kostenkontrolle", habe der Konzern erklärt. Im zweiten Quartal hätten mit 515.700 Einheiten 6 Prozent mehr zu den Kunden als vor Jahresfrist gerollt.Auch für die weitere Entwicklung gebe sich Mercedes-Benz trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zuversichtlich: "Wir erwarten, dass sich das Absatzmomentum der ersten sechs Monate auch im Rest des Jahres fortsetzen wird. Denn unser Angebot an begehrenswerten Produkten im Markt bleibt stark", habe Konzernchef Ola Källenius erklärt. Was das Gewinnziel für das laufende Jahr betreffe, werde der Konzern auch mit Blick auf das bisher Erreichte daher etwas zuversichtlicher: So solle das operative Ergebnis 2023 nun auf dem Niveau des Vorjahres von gut 20 Mrd. Euro liegen und nicht mehr leicht darunter. Gleiches gelte für den freien Cashflow des Industriegeschäfts.Zudem habe Mercedes-Benz den Ausblick für das Van-Geschäft erhöht: Die bereinigte Umsatzrendite solle hier nun voraussichtlich zwischen 13 und 15 Prozent liegen. Bisher seien es 11 bis 13 Prozent gewesen. Der Umsatz werde dagegen wie geplant auf dem Niveau des Vorjahres (150 Mrd. Euro) erwartet. Auch die bereinigte Umsatzrendite bei Mercedes-Benz Cars sehe der Konzern unverändert zwischen 12 und 14 Prozent, was bei Analysten wie Tom Narayan von RBC nicht gerade für Begeisterung gesorgt habe. Die Stuttgarter legten zwar im hochpreisigen Segment zu, so der Experte. Doch die aufgestaute Nachfrage im Einstiegsbereich mit günstigeren Modellen dürfte weiter auf die Preise drücken und auf absehbare Zeit Gegenwind für die Margen bedeuten. (Ausgabe 30/2023)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:70,40 EUR -0,72% (03.08.2023, 10:37)