Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag werde Mercedes-Benz seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Im Vorfeld hätten sowohl JP Morgan als auch Goldman Sachs die Aktie zum Kauf empfohlen. Am Mittwoch habe Bernstein Research nachgelegt.Bei Mercedes-Benz werde es in erster Linie auf den Ausblick ankommen. Ganz besonders im Fokus werde Finanzvorstand Harald Wilhelm stehen, dessen Aussagen als Gradmesser für die gesamte Autobranche herangezogen würden.Die Situation bleibe für die Hersteller herausfordernd. Der Druck durch die immer stärker werdende Konkurrenz aus China nehme zu. Mercedes-Benz müsse Antworten darauf liefern, wie in Zukunft die wichtigen Themen Digitalisierung, Software und autonomes Fahren bespielt würden. Interessant werde auch sein, ob Mercedes-Benz an seiner Luxus-Strategie festhalten werde. Zumindest in den USA habe der Autobauer zuletzt den Fokus verändert: Weniger High-End, weniger EV, dafür aber mehr preiswerte Verbrenner.Rückenwind bekommen habe das Papier von Mercedes-Benz zuletzt von JP Morgan. Analyst Jose Asumendi sehe ein Kursziel von 78 Euro. Positiv habe sich auch Goldman Sachs-Analyst, George Galliers, gezeigt. Er habe das Kursziel für die Aktie von Mercedes-Benz von 92 Euro auf 93 Euro erhöht.Die Mercedes-Aktie habe zuletzt die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie bei 65,95 Euro geknackt. Der nächste Widerstand warte bei 68,03 Euro. Werde dieser genommen, habe die Aktie Luft bis 72,50 Euro.Es bleibt dabei: Die Aktie ist auf dem aktuellen Niveau zu günstig, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zu Mercedes-Benz Group. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link