Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (12.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-Benz habe im zweiten Quartal bei den Autoverkäufen zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Verkäufe um 6 Prozent auf 515.700 Fahrzeuge gestiegen, wie der Autobauer am Dienstag in Stuttgart mitgeteilt habe. Vor allem auf dem Heimatmarkt hätten die Geschäfte prozentual kräftig angezogen. Die Aktie sei am Dienstag mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel gegangen.In Deutschland seien den Angaben zufolge im zweiten Quartal 58.600 Autos verkauft worden - ein Plus von 23 Prozent. Auf dem europäischen Markt seien insgesamt 157.100 Fahrzeuge gelandet.Wichtigster Markt sei Asien geblieben, mit einem Absatz von 239.200 Autos, wovon mit 183.600 Autos ein Großteil in China verkauft worden sei. Mit einem Plus von 3 Prozent auf 98.800 Autos hätten die Geschäfte auf dem nordamerikanischen Markt - zu dem Mercedes die USA, Kanada und Mexiko zähle - nur leicht angezogen.Einen besonders kräftigen Schub habe Mercedes bei seinen vollelektrischen Fahrzeugen verzeichnet. Die Verkäufe bei den reinen E-Autos seien um 123 Prozent auf 56.300 Einheiten gestiegen.Nach den ersten sechs Monaten des Jahres liege der Absatz bei knapp 1,02 Millionen Fahrzeugen - ein Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge habe den Angaben nach bei 102.600 Einheiten gelegen. Demnach hätten die E-Autos etwas mehr als ein Zehntel des Gesamtabsatzes ausgemacht. Mercedes wolle bis 2030 in der Lage sein, nur noch vollelektrisch angetriebene Autos zu verkaufen, wo immer es die Marktbedingungen zulassen würden.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Mercedes-Benz Group-Aktie zu halten. (Analyse vom 12.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.