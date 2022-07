Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (18.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Center of Automotive Management (CAM) küre gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft PwC jährlich die innovativsten Autobauer. Auf dem ersten Platz lande in diesem Jahr Mercedes-Benz und damit vor Konkurrenten wie Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) oder VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403). Die Stuttgarter könnten neben der E-Mobilität vor allem in Sachen Connectivity überzeugen.Als Entscheidungsgrundlage für das Ranking diene die Innovationsdatenbank des CAM. Die erhobenen Innovationen würden nach quantitativen und qualitativen Kriterien bewertet. Nach diesen komme Mercedes auf einen Indexwert von 134 und liegt damit vor VW (125) und sogar deutlich vor Tesla (87). Vor allem die hohe Weltneuheitenquote von fast 50 Prozent sei ein Grund für den ersten Rang von Mercedes. Damit werde das Unternehmen seinem Ruf als Pionier der Automobilwelt gerecht, so das CAM.Unter den Premiumherstellern habe Mercedes in der Studie seine Vormachtstellung zudem behaupten können. Hervorgehoben worden seien vor allem die Stärken im Bereich Elektroantrieb aber auch bei Connectivity und innovativen Bedien- und Anzeigekonzepten. So zeichne sich das Topmodell EQS durch den niedrigsten Verbrauch eines Elektroautos der Oberklasse, aber auch durch Weltneuheiten wie den Hyperscreen mit Force-Feedback-Funktion aus. Auch die Möglichkeit, Funktionen im Bereich Lichtsysteme und Lenkung over-the-air zu aktualisieren, überzeuge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: