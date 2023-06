Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Günstige Bewertung, technologischer Fortschritt, kurzer Prozess: "Der US-Elektroautohersteller Tesla übernimmt den Stuttgarter Autoriesen Mercedes-Benz für 120 Milliarden Euro, zahlt damit umgerechnet 111 Euro je Anteilsscheine - bietet ein Aufschlag von 50 Prozent." So oder so ähnlich könnte eine Schlagzeile in Kürze lauten. Größter Profiteur: Tesla selbst. Elon Musk mache der Deal noch reicher. Denn der Marktwert von Tesla überspringe in der Folge die Schwelle von einer Billion Euro deutlich.Der Stern glänze und könnte doch noch deutlich heller strahlen. Mercedes-Benz habe sich zuletzt eindrucksvoll auf dem Börsenparkett zurückgemeldet. Und auch operativ laufe es gut. Im ersten Quartal seien die Stuttgarter unter der Führung von Ola Källenius Tesla vom Profitabilitätsthron gestoßen. Mit einer EBIT-Marge von 14,7 Prozent habe Mercedes Platz eins unter 16 von EY untersuchten Autoherstellern belegt. Vom Ziel einer Börsenbewertung von 200 Milliarden Euro sei der Konzern trotz des jüngsten Kursanstiegs dennoch weit entfernt. Gerade einmal 80 Milliarden bringe der Stern heute auf die Börsenwaage. Ein hoher Betrag und doch niedrig genug, um das Interesse von Tesla zu erregen.Tesla werde aktuell mit dem 70fachen des für dieses Jahr erwarteten Gewinns bewertet, Mercedes nur mit dem Sechsfachen. Selbst wenn Tesla Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) mit einem Aufschlag von 50 Prozent kauft, würden sich die Kalifornier damit bezogen auf die eigene Bewertung ein erhebliches Upside-Potenizal sichern, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2023)