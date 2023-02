Die Mercedes-Aktie habe sich zuletzt gut entwickelt. Gute News hätten die positive Performance gestützt. Unter anderem werde Mercedes ein eigenes Ladenetz aufbauen. Die Investition in ein Ladenetz sei durchaus sinnvoll. Tesla sei hier der First Mover gewesen, was positiv auf die Marke abgestrahlt habe. Mercedes-Benz mache das weniger aus dem Aspekt der Innovation, sondern als Ergänzung der Luxus-Strategie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes habe in den ersten drei Quartalen 2022 einen guten Lauf gehabt. Grund für die aus Herstellersicht insgesamt günstige Lage im vergangenen Jahr sei vor allem gewesen, dass die Teileknappheit lange für Produktionseinschränkungen gesorgt habe - bei gleichzeitig hoher Nachfrage habe das die Preise in die Höhe getrieben.Spannend werde daher insbesondere, wie der Konzern bei den Preisen für Neu- und Gebrauchtwagen in die nähere Zukunft blicke. Nach dem dritten Quartal habe Finanzchef Harald Wilhelm Ende Oktober noch Zuversicht ausgestrahlt: Selbst im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld sänken die Rabatte für Neuwagen, auch im Jahr 2023 wolle Mercedes diese nicht wieder ausweiten.Wenige Wochen später aber sei es dann aber schon soweit gewesen, zumindest in Teilbereichen: Für die Modelle EQS und EQE - die vollelektrischen Pendants zur S- und E-Klasse - habe Mercedes im November im wichtigen Markt China die Preise deutlich senken müssen. Auch wenn das Problem in China aufgrund eines vergleichsweise geringen Platzangebots im EQS anscheinend hausgemacht gewesen sei: Elektrokonkurrent Tesla habe auf breiter Front neben China auch in den USA und Europa die Preise gesenkt und so die Konkurrenz in Zugzwang gebracht.Für 2022 habe Mercedes-Benz zuletzt nach zwei Anhebungen im Jahresverlauf eine operative Marge (bereinigtes EBIT) in der Autosparte von 13 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt. Trotz höherer Kosten für Energie, Teile und Frachten habe die Marge nach neun Monaten mit 15 Prozent fast drei Prozentpunkte höher als im Vorjahr mit 12,2 Prozent gelegen. Auch in der Van-Sparte sei Mercedes zuletzt optimistischer als zu Jahresbeginn gewesen.Der Konzernumsatz solle sich deutlich über dem noch von Corona und Chipmangel belasteten Vorjahresniveau bewegen, das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern ebenfalls deutlich darüber. Dabei sei die im Dezember 2021 abgespaltene ehemalige Lkw-Tochter Daimler Truck aus den Vorjahreszahlen herausgerechnet.J.P. Morgan-Experte Jose Asumendi sehe für das laufende Jahr weitere Aufwärtschancen für die Aktie, da er die Preisdurchsetzungsmöglichkeiten weiter für gut halte. In der ersten Jahreshälfte dürfte das auch die Markterwartungen nach oben treiben. Der Ausblick des Managements dürfte aber zunächst vorsichtig ausfallen.Etwas anders sehe es Goldman Sachs-Analyst George Galliers, der angesichts seiner zurückhaltenden Sicht auf die Kauflaune in Europa für 2023 und 2024 mit seinen eigenen Erwartungen nach eigener Aussage unterhalb der Marktschätzungen liege. Er sei auch für den Jahresschluss 2022 skeptischer, da Mercedes im vierten Quartal die Zulieferer unterstützt habe. In den kommenden Jahren sollten allerdings die Luxusbemühungen von Vorstandschef Ola Källenius Früchte tragen und Mercedes den Rivalen in dem Segment näherbringen.In der Gesamtschau würden die Analysten mit einem auf vergleichbarer Basis um neun Prozent gestiegenen Konzernumsatz in Höhe von 145,7 Milliarden Euro rechnen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sollte demnach bei 20,4 Milliarden Euro liegen. Gegenüber dem Vorjahr, in dem Mercedes auf vergleichbarer Basis 17,2 Milliarden Euro verdient hab, wäre das ein Plus von fast einem Fünftel. Unter dem Strich sollte ein Nettogewinn von mehr als 13 Milliarden Euro stehen. Die Dividende werde auf rund 5 Euro geschätzt und damit wie für das Vorjahr. Darin sei allerdings wegen der Abspaltung von Daimler Truck eine Sonderzahlung von 0,70 Euro enthalten gewesen, da der Truck-Konzern noch keine eigene Ausschüttung vorgenommen habe.Für das neue Jahr würden die Fachleute von weiteren Zuwächsen beim Umsatz ausgehen, das bereinigte operative Ergebnis sollte allerdings zurückgehen. Die am Markt stark beachtete operative Marge in der Autosparte würden sie bei 13,4 Prozent erwarten und damit unter dem für 2022 geschätzten Wert von 15,1 Prozent. Eine mögliche Spanne von 12 bis 14 Prozent bei der Unternehmensprognose für diesen Wert nenne beispielsweise Galliers von Goldman.