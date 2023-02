Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mit der Entwicklung einer konzerneigenen Autosoftware von Mercedes-Benz ändere sich künftig die Rolle der Zulieferer. Vorstandschef Ola Källenius habe der dpa gesagt: "Wir haben uns vor über vier Jahren entschieden, jetzt einen Schritt in die Zukunft zu gehen." Dafür müsse man die Konstruktion des Fahrzeugs, wenn es um die Schnittstelle zwischen Software und Hardware gehe, neu aufsetzen.Källenius habe erklärt, man komme aus einer Ära, in der man eine dezentrale Elektrik- und Elektronikarchitektur habe. Da arbeite man mit vielen Lieferanten zusammen, kaufe Steuergeräte, Softwarepakete und dann sei es die Aufgabe des Automobilherstellers gewesen, alle diese Funktionen perfekt ins Auto zu integrieren. Beim geplanten konzerneigenen Betriebssystem sei dagegen Mercedes-Benz der Architekt des Hauses. Die hauseigene Software des Stuttgarter Autobauers werde MB. OS (Mercedes Benz Operating System) genannt. Der Vorstandschef habe keine Angaben zu der Höhe der Entwicklungskosten gemacht. Nach dpa-Informationen würden sie sich auf 1 bis 1 Mrd. Euro pro Jahr belaufen. Nähere Einzelheiten über MB.OS wolle das Unternehmen am Mittwoch bei einem Strategie-Update im kalifornischen Sunnyvale der Öffentlichkeit vorstellen.Vorstandschef Källenius habe weiter gesagt: "Das autonome Fahren ist der spannendste Bereich." Hier seibereits vor zwei Jahren eine Partnerschaft mit NVIDIA bekanntgegeben worden. "Wir arbeiten sehr eng zusammen und entwickeln gemeinsam die nächste Generation von assistierten Fahrsystemen." In Deutschland stehe das Team für die Software-Entwicklung. Im Ausland werde es noch ausgebaut.Die Mercedes-Benz Group-Aktie präsentiere sich derzeit sehr stark. Sie notiere nur noch knapp unter dem 2022er-Hoch bei 77,90 Euro. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal für das Papier bedeuten. "Der Aktionär" bleibe für die Mercedes Benz Group-Aktie optimistisch. Die Strategie stimme, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link