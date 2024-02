Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der abgelaufenen Handelswoche habe Mercedes-Benz die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Der Umsatz sei um zwei Prozent auf 153,2 Milliarden Euro geklettert, das EBIT sei um vier Prozent auf 19,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Die viel beachtete Marge im Auto-Geschäft habe bei 12,6 Prozent gelegen.Positiv: Die Dividende steige um 10 Cent auf 5,30 Euro. Mercedes-Benz wolle zudem weitere eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 3 Milliarden Euro zurückkaufen. Der Rückkauf solle direkt im Anschluss an der aktuellen Rückkaufaktion vom Februar 2023 anschließen und bis zum 7. Juli 2025 abgeschlossen sein.Was den Ausblick angegangen sei, so hätten sich die Analysten etwas mehr erhofft. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern solle 2024 zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Einige Experten hätten mit einer Range von 11 bis 13 Prozent gerechnet.Dennoch habe sich Bernstein Research von den Zahlen beeindruckt gezeigt. Das Kursziel sei von 80 auf 84 Euro angehoben worden. Warburg Research sehe sogar Potenzial bis 94 Euro.Das Bankhaus Metzler habe die Einstufung für Mercedes-Benz auf "buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das Jahr 2024 dürfte für alle deutschen Autobauer ein Übergangsjahr werden, mit im Endeffekt ohne Wachstum und Margen auf Vorjahresniveau, habe Analyst Pal Skirta in einer Studie geschrieben. Bei Mercedes-Benz begrüße er die neue Aktienrückkaufpolitik. Die überarbeitete Ausschüttungspolitik sollte die Vorhersehbarkeit von Dividenden und Aktienrückkäufen verbessern und sich positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. Das dürfte Mercedes ihm zufolge zu einer noch attraktiveren Wahl für wert- und dividendenorientierte Fonds machen.Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Margenausblick sei grundsätzlich in Ordnung, hätte aber etwas optimistischer ausfallen dürfen. Positiv sei die Ankündigung einer höheren Dividende in Höhe von 5,30 Euro gewesen. Aktuell komme Mercedes auf eine Rendite von 8,5 Prozent.Die Mercedes-Aktie habe zuletzt die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie bei 65,95 Euro geknackt. Auch der Widerstand bei 68,03 Euro sei genommen worden. Die nächste Hürde warte bei 72,50 Euro. Es bleibe dabei: Auch auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie noch immer zu günstig. Kurse von 80 Euro bis 85 Euro sollten drin sein, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 27.02.2024)