ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (06.02.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) charttechnisch unter die Lupe.Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 58,79 EUR) habe sich bei der Mercedes-Benz Group-Aktie zuletzt mehrfach als solide Unterstützung erwiesen. Möglicherweise bilde die langfristige Glättung nun die Basis für eine untere Umkehr in Form eines Doppelbodens. Vor allem die Indikatoren würden in diesem Kontext Mut machen. So habe die Relative Stärke nicht nur den Schwellenwert von 1 wieder überwunden, sondern damit gleichzeitig auch eine Trendwende vollzogen. Auch der trendfolgende MACD sei mittlerweile wieder freundlich zu interpretieren. Diene die Indikatorenkonstellation also als Vorbote für die äquivalente Trendwende im eigentlichen Chartverlauf? Hierfür müsse der Autotitel aber zunächst noch ein dickes charttechnisches Brett bohren. Gemeint sei der Kreuzwiderstand aus dem Abwärtstrend seit Juni 2023 (akt. Bei 64,80 EUR), den horizontalen Barrieren bei rund 65 EUR sowie dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 65,70 EUR). Gelinge der Befreiungsschlag, dann eröffne sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 10 EUR - langfristig ausreichend, um die Hochpunkte der letzten drei Jahre bei rund 75 EUR ins Visier zu nehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:63,74 EUR +0,41% (06.02.2024, 08:41)XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:63,18 EUR -1,80% (05.02.2024, 17:39)