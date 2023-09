XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,46 EUR -1,39% (26.09.2023, 17:35)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.09.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten beiden Jahren habe die Mercedes-Aktie immer wieder wichtige Hochpunkte bei rund 77 EUR ausgeprägt. Übergeordnet seien diese Hürden zudem Teil eines noch viel bedeutenderen Widerstandsbandes bei rund 80 EUR, welches sich bis in das Jahr 1998 zurückverfolgen lasse. In der Konsequenz entstehe auf diesem Niveau ein wirklich wichtiger charttechnischer Deckel.Aktuell drohe der Autotitel - definiert durch die Hochs vom März und Juni - auf dieser Basis ein klassisches Doppeltop auszuprägen. Das Maitief bei 64,51 EUR definiere dabei die Nackenlinie der möglichen oberen Umkehrformation. Entsprechend würde ein Bruch dieser Bastion ein Abschlagspotenzial von fast 12 EUR aktivieren, zumal auch die trendfolgenden Indikatoren (z. B. MACD und Relative Stärke nach Levy) ebenfalls zur Vorsicht mahnen würden. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Abschlagspotenzials definiere die 200-Wochen-Linie (akt. bei 56,17 EUR) - verstärkt durch das Tief vom Juli 2021 (56,34 EUR) - eine massive Unterstützung.Um die Gefahr einer Topbildung zu bannen, ist dagegen ein Spurt über das Septemberhoch bei 69,50 EUR vonnöten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.09.2023)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:65,35 EUR +0,14% (27.09.2023, 09:05)