Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am Donnerstag werde der Stuttgarter Autobauer seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Zahlenwerk habe es bereits Anfang Februar gegeben. Mercedes-Benz habe mit einem hohen Zufluss freier Barmittel überrascht. Laut einem Händler sei diese Entwicklung deshalb erfreulich gewesen, weil sie die hohe Dividendenrendite der Stuttgarter untermauere. Der Autobauer gelte mit seiner Gewinnbeteiligung als einer der größten Renditebringer im DAX. Im Mai 2023 sei für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 5,20 Euro ausgeschüttet worden, was auf dem aktuellen Niveau einer Dividendenrendite von rund 8% entspreche.Weitere Zahlen würden am Donnerstag erwartet. Dann werde Mercedes-Benz seine Jahreszahlen veröffentlichen. Hierzu habe es zuletzt lediglich geheißen, diese seien auf vorläufiger Basis "nicht ad-hoc-publizitätspflichtig" - solle heißen: Die Werte würden nicht wesentlich von den Erwartungen des Marktes und des Unternehmens abweichen. Bei Mercedes-Benz werde es also auf den Ausblick ankommen. Ganz besonders im Fokus werde Finanzvorstand Harald Wilhelm stehen, dessen Aussagen gewissermaßen als Gradmesser für die gesamte Autobranche herangezogen würden.Die Mercedes-Benz Group-Aktie habe zuletzt wieder nach oben gedreht. Die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie sei bei 65,95 Euro geknackt worden. Der nächste Widerstand warte bei 68,03 Euro. Werde dieser genommen, habe die Aktie Luft bis 72,50 Euro. Der Rebound laufe. Die Mercedes-Benz Group-Aktie sei auf dem aktuellen Niveau zu günstig, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2024)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:67,19 EUR -0,97% (16.02.2024, 10:42)