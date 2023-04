XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.04.2023/ac/a/m)



Paris (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Weiteres Schwächesignal - ChartanalyseDie Aktie von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 75,92 EUR vom 6. März in einem Abwärtstrend und hat dabei den 10er- und 50er-EMA nach unten durchbrochen und damit zwei Schwächesignale geliefert, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Sowohl der 50er-EMA als auch der 10er-EMA hätten bisher nicht mehr nachhaltig zurückerobert werden können, womit der Abwärtstrend bestätigt worden sei. Mit der sehr schwachen Vortageskerze könnte das Papier vor einem weiteren Schwächesignal stehen.Die Mercedes-Benz-Aktie sei am Vortag mit einer langen, bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Dazu befinde sich die Aktie direkt an der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke. Sollte es hier zu einem Kursdurchbruch unter die Ichimoku-Wolke kommen, würde ein weiteres langfristiges Schwächesignal generiert werden. In diesem Fall wäre mit einem Kursrückgang zum 200er-EMA bei 66,30 EUR zu rechnen. Erholungen sollten hingegen erneut im Bereich des 10er und 50er-EMA um 70 EUR auslaufen. (Analyse vom 21.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:70,35 EUR +0,59% (21.04.2023, 08:50)