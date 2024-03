Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,51 EUR -0,97% (21.03.2024, 13:05)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,62 EUR -0,24% (21.03.2024, 12:51)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Mercedes-Benz-Aktie sei seit Ende Januar wie von der Leine gelassen. Allein seit Anfang Februar stehe ein Plus von rund 18% zu Buche. Am Mittwoch habe sich nun auch noch das US-Analysehaus Bernstein Research positiv geäußert. Analyst Daniel Roeska habe sein Kursziel auf 84 Euro und seine Bewertung auf "outperfom" belassen. Er stelle sich die Frage, inwieweit die schlechten Nachrichten aus dem Autosektor schon vorüber seien. Roeska bekräftige seine Ansicht, dass die Situation im ersten Quartal positiv sei, dies aber nicht für alle Autobauer gelte. Fundamental entwickele sich vieles zum Positiven, doch Investoren mangele es bei Autowerten für gewöhnlich an der notwendigen Geduld, heiße es in einer aktuellen Studie.Charttechnisch setze die Mercedes-Benz-Aktie ihren seit Ende Januar bestehenden Aufwärtstrend fort und stehe sogar kurz davor aus einer charttechnischen Formation auszubrechen. Der nächste Widerstand sei nun das März-Hoch bei 75,07 Euro. Im Anschluss könne der Kurs das Jahreshoch 2023 bei 76,10 Euro in Angriff nehmen. Sowohl die Analystenstimmen als auch die charttechnische Situation würden für weiter steigende Kurse bei der Mercedes-Benz-Aktie sprechen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: